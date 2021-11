Aserradores del Meta construyen el semillero más grande del país

Hace año y medio 63 aserradores del sur del Meta decidieron que era el momento de silenciar las motosierras que durante toda la vida les ha permitido sostener a sus familias y se embarcaron en el proyecto de recuperar los bosques que hasta entonces venían talando en una zona del Área de Manejo Especial de La Macarena.

Crearon el comité de Aserradores Agroforestales de Puerto Concordia y le propusieron su iniciativa a la organización ambiental Instituto Sinchi y a varias entidades estatales, que poco a poco se han venido uniendo a la propuesta de reconvención económica, laboral y ambiental.



El representante legal de los campesinos, Orlando Pineda, sostiene que "la iniciativa comenzó directamente de los aserradores, que hemos querido proponerle al Estado una reconvención económica y laboral porque ejercemos esta actividad por el mismo abandono del Estado".

Nosotros somos conscientes del cambio climático por la falta de árboles y el daño al ecosistema, por eso 63 aserradores tomamos la decisión de dejar nuestras máquinas, FACEBOOK

TWITTER

"La actividad la hemos hecho toda la vida, no porque queramos deforestar, nosotros somos conscientes del cambio climático por la falta de árboles y el daño al ecosistema, por eso 63 aserradores tomamos la decisión de dejar nuestras máquinas, nuestras herramientas de trabajo", sostiene Pineda.



La iniciativa empezó a tomar fuerza el 24 de febrero del presente año cuando los aserradores se reunieron con el embajador de Alemania en Colombia, así como representantes del Ministerio del Medio Ambiente, la Gobernador del Meta, la Alcaldía de Puerto Concordia y la corporación ambiental Cormacarena.



Pineda sostiene que en ese momento hicieron una serie de acuerdos, pero los resultados no se han logrado concretar completamente. El proyecto está ubicado en una zona vereda del municipio de Puerto Concordia, al sur del Meta en límites con Guaviare.

Facebook Twitter Linkedin

Orlando Pineda, representante de los aserradores; el alcalde de Puerto Concordia, Arnaldo Celedón, y el director de Comarcarena, Andrés Felipe García, en el acto simbólico de apertura del vivero. Foto: Aserradores Agroforestales de Puerto Concordia

El coordinador del grupo Cambio Climático de Cormacarena, Iván Darío Escobar, confirmó que los aserradores desde hace año y medio se han contactado con distintas entidades públicas expresando que querían cambiar de actividad, en un proceso de reconvención productiva para dejar de talar.



Producto de ello se establecieron varios convenios, uno con la Alcaldía de Puerto Concordia, que compró un predio; y otro con el Instituto Sinchi, que aportó recursos; para construir un vivero que tiene capacidad para producir 420.000 plantas en dos ciclos al año.



Y se hizo otro convenio con el Ministerio de Ambiente, la Gobernación y Cormacarena, que consiste en que cada asociación o junta comunal debe recoger 10.000 semillas o plántulas del medio natural, hacer un vivero provisional, germinarlas y plantarlas y hacerles tres mantenimientos.



Los aserradores de Puerto Concordia, dijo el funcionario de Cormacarena, expresaron que podían plantar 30.000 plántulas y por cada 10.000 ellos reciben en efectivo 26 millones de pesos, en seis partes. Con este ejercicio van a recibir 78 millones de pesos en efectivo una vez hagan las tres etapas.



"En desarrollo de esa iniciativa, el pasado jueves dimos apertura al vivero más grande del país con la siembra de 30.000 árboles, para sumarnos a esos 180 millones de árboles que tiene como meta el Gobierno nacional", sostiene el representante de los aserradores.



No obstante, "no nos han cumplido a todos. Únicamente les han cumplido a 13 aserradores que entregaron sus motosierras –que están en custodia de la Alcaldía-, pero los restantes no las entregado porque no les han pagado y se corre el riesgo que regresen a sus actividades, porque no se concreta la reconversión económica y laboral para todas las familias aserradoras", advierte.



El funcionario de Cormacarena señala que el acuerdo de conservación se firmó en principio con trece de ellos que tenían predios, que entregaron sus motosierras a cambio de conservar el bosque, a quienes se les empezó a pagar 400 mil pesos mensuales durante un año.



Además, se entregaron cinco millones de pesos en insumos como cal, abono, herramientas, tierra, bolsas, agroquímicos para fumigar y como eran tres cupos se entregaron 15 millones de pesos. Además, para realizar el aislamiento, se les entregaron los postes y la cerca de alambre.



"Con los otros 50 aserradores les vamos a pagar por recolectar semillas, hacer mantenimiento y aspiraría que antes de un mes estemos ya firmando los acuerdos y que ellos entreguen en forma definitiva las otras 50 motosierras", aseguró el vocero de Cormacarena.



Así lo esperan los campesinos que están comprometidos con la iniciativa, produciendo material nativo de la región y reforestando algunas áreas afectadas en el municipio, demostrando que estas familias aserradoras quieren comprometerse con el medio ambiente.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO