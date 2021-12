Por fin llegó la víspera de Navidad y, con ello, se aproxima la mañana, la tarde y la noche del 25 de diciembre, la fecha del ‘desenguayabe’ en la que muchos deciden tan solo descansar y comer lo que sobró de la cena de Nochebuena.



Pero el 25 no tendría por qué pasar desapercibido teniendo en cuenta que este día festivo es un sábado y, por lo tanto, se puede hacer más de una actividad durante el fin de semana.

Es una ‘jornada extra’ para pasarla bien en compañía de la familia, los amigos y todos los seres queridos con quienes se abrazó —o con quienes no tuvo la oportunidad— este viernes a la medianoche.

Salir de paseo

Ya sea un paseo de olla para compartir en familia a las afueras de Bogotá, o visitar una finca en alguno de los municipios de clima cálido, muchos podrían decidir pasar estas fechas en otro ambiente fuera de casa.



Todo depende de sus planes y presupuesto, pero esta sería una buena forma de salir de la rutina, descansar, comer rico, compartir en familia y, por qué no, darse un chapuzón en una piscina o río.



También debe tener en cuenta que muchas personas están saliendo de la ciudad y el tráfico del domingo 26 puede estar bastante pesado en el plan retorno.



Eso sí: el espíritu decembrino ‘todo lo puede’.



Un paseo de olla o un viaje en familia también será un excelente plan durante este fin de semana. Foto: Guillermo Ossa. EL TIEMPO

Ir a cine

Otra buena opción, con la que no tendrá necesidad de salir de la ciudad, es ir al cine a ver alguno de los estrenos de cartelera.



Puede ver ‘El paseo 6’, la película colombiana que se estrenó este 23 de diciembre. También puede optar por las películas infantiles, como ‘Encanto’, la cinta de Disney inspirada en nuestro país, o ‘Clifford, el gran perro rojo’, que cuenta las aventuras del sabueso gigante.



Si, por otra parte, prefiere el cine de acción, puede ver ‘Spider-Man: no way home’ o ‘The Matrix resurrections’, que se estrenó el jueves 23.



Ir a ver una película en compañía de su familia, amigos o pareja puede ser un excelente plan para el día ‘pos-Navidad’.



Otro plan puede ser ir al cine con su familia o amigos. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Streaming

Y si prefiere no salir de su casa este sábado puede echar mano de alguna película o serie de su servicio de streaming favorito.



En Netflix se puede ver ‘No miren arriba’, una película que se estrena en la plataforma este 24 de diciembre con un elenco de primera: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep.



Si desea ver algo más navideño, ‘A 1000 km de la Navidad’ puede ser una excelente opción. Trata sobre un auditor que detesta la Navidad y llega a trabajar a un pueblito en donde conoce a una mujer que le hace cambiar su opinión sobre las fiestas.



Si, por otra parte, prefiere pasar este día viendo cine de terror, ‘Este cuerpo me sienta de muerte’ puede ser la película que está buscando. Este 24 de diciembre se estrena la película del director Christopher Landon en la plataforma de Movistar+.



Movistar también estrenará la tercera temporada de ‘Fantasmas’, el episodio navideño.



Por su parte, Disney+ estrenará este 24 de diciembre ‘Encanto’, si prefiere ver el largometraje desde casa. También puede ver ‘El puente de los espías’, protagonizada por Tom Hanks, o la película navideña ‘Black Nativity’.



Puede ser una buena opción quedarse en casa y ver series y películas. Foto: iStock

Eventos en Bogotá

Ruta de la Navidad ofrece varios espacios de entretenimiento y educación en la ciudad durante este 25 de diciembre.

Ruta universo vivo: el Planetario de Bogotá abordará la astrobiología, haciéndose preguntas sobre la vida en el universo: su origen, evolución y futuro. La ruta inicia con una experiencia en el Domo del planetario y podrá participar en diversas actividades temáticas. El horario es de 9 a. m a 6 p. m. en el Planetario. Show láser fantasía musical: de 1 p. m. a 2 p. m. los ciudadanos podrán disfrutar de un show láser en sincronía con la música de las mejores bandas sonoras de películas de Disney. La cita es en el Planetario de Bogotá: calle 26 B # 5 - 93. Show láser bandas musicales: también en el Planetario, de 6 p. m. a 7:30 p. m., podrá ver el show láser en sincronía con la música de bandas como Metallica, AC/DC y Queen. PACIFICANTO: se hará desde las 5:30 p. m. hasta las 10 p.m. en la avenida calle 63 No. 68-95 en Engativá. Habrá una puesta en escena artística con montaje de luces con efectos musicales y sonidos que permitan un viaje imaginario a nuestra Costa Pacífica y su riqueza. Exposiciones fotográficas infografías y actividades lúdicas y pedagógicas que sensibilicen a grandes y chicos en torno a la educación ambiental en torno a la protección y defensa de las especies.

