Plan Titán 24 contra la inseguridad, la apuesta de Dumek Turbay para el 2024

Oficialmente Dumek Turbay se posesionó como alcalde de Cartagena, el 28 de diciembre ante la Notaría Sexta de esta ciudad; también en un acto simbólico ante las Juntas de Acción Comunal que le entregaron el bastón de mando, ante la negativa del alcalde, William Dau.



Turbay destacó que una de sus principales apuesta es la seguridad, ante el aumento de hechos de sicariato, robos y abusos a turistas.



El pasado 12 de diciembre Dumek Turbay presentó ante la cúpula de la Policía Nacional su propuesta para la seguridad de Cartagena, denominado el ‘Plan Titán 24’, con el cual busca enfrentar la creciente criminalidad a partir del 2024.

Turbay Paz promete una lucha frontal contra los huecos

La Cámara de Comercio también ha alertado sobre el pésimo estado de andenes y mala vial en general. Foto: archivo particular

En diálogo con EL TIEMPO, Turbay indicó que, Titán 24 será dirigido por el general (r) Carlos Ernesto Rodríguez y, tendrá inversión en tecnología de punta para luchar contra los altos índices de criminalidad como el sicariato, la extorsión, la explotación sexual, y el microtráfico y narcotráfico en la capital de Bolívar.



El Plan contempla un comando especial para cada localidad y la implementación de medidas de choque contra los delitos focalizados.



La otra promesa de Turbay Paz para su primer año es la pavimentación de 70 calles en los primeros tres meses. Una meta ambiciosa para una ciudad donde una de sus mayores falencias hoy es la deteriorada malla vial, afectada, por el invierno.



En este mismo sentido, para el primer año de trabajo Turbay Paz promete una lucha frontal contra los huecos.

Recuperar el Centro Histórico para locales y turistas

Centro Histórico de Cartagena de Indias Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

El recién posesionado alcalde de Cartagena también busca en su primer año de gobierno recuperar el Centro Histórico para locales y turistas, escenario patrimonial que en los últimos años ha presentado un aumento en fenómenos como la explotación sexual, venta y consumo de drogas, estafas a turistas y penosa y desbordada explotación de menores de edad en la mendicidad.



Para ello, Turbay plantea, “una alianza con comerciantes de bares y restaurantes a cambio de la ampliación de horarios, porque tenemos que recuperar la competitividad y la productividad del Centro Histórico”, señaló el mandatario.



La lucha contra las estafas a los turistas- que tanto daño le están haciendo a una ciudad que precisamente vive en gran medida del turismo- tendrá un capítulo especial: Turbay anunció que, al asumir su cargo, “implementarnos un puesto de mando unificado para controlar a los estafadores que se disfrazan de operadores turísticos”.



El nuevo alcalde de Cartagena anunció la construcción del Malecón Más Bello del Mundo, que se desarrollará en la avenida Santander en inmediaciones a las playas de Marbella; también el Malecón de la Ciénaga Virgen, en búsqueda de espacios de conservación y protección de los cuerpos de agua internos de la ciudad. Así mismo se comprometió con sacar adelante el proyecto de drenaje pluvial que completa más de 20 años en estudio.

Anuncios a corto plazo: eliminación de

las casetas de los peajes internos

Peajes, cerca de la Sociedad Portuaria de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

En tema de movilidad Dumek Turbay anunció que, habrá modificación en el pico y placa para vehículos particulares, “solo aplicará para horas pico”.



Además dio a conocer que dentro de sus primeros actos está la eliminación de las casetas de los peajes internos.



“La primera orden que se le entregó al secretario de Infraestructura es que al precio que sea, que me eche al piso las casetas de peajes que aún persisten”, dijo Turbay Paz.



Reiteró su compromiso de campaña con el gremio de motocicletas y destacó que no habrá día sin moto, “en mi gobierno no regirá esa medida que sabemos afecta a muchas familias cartageneras, no solo en tema de movilidad, sino en lo económico”.

Dumek Turbay se puso como plazo el mes de febrero para derribar el polémico edificio Aquarela.

Los recursos

Las calles del Centro Histórico se inundan. Foto: Kronos

De los 3.4 billones de pesos de presupuesto aprobado por el Concejo Distrital para el 2023 por concepto de catastro, sobretasa a la gasolina, industria y comercio y por sistema general de participaciones (recursos que el Gobierno nacional gira a la ciudad), a la administración entrante de Dumek Turbay le quedaría un porcentaje mínimo para libre destinación.



Así lo planteó el abogado e ingeniero químico Rodolfo Díaz Wrigth, quien dirigió la comisión de empalme del alcalde entrante de la ciudad, Dumek Turbay.



Y es que los 3.4 billones de pesos de presupuesto para el 2024 que dejó la saliente administración del ‘tractor’ William Dau han generado más polémica que consenso.



“Lo primero que hay que decir es que ese dinero lo debe recaudar la administración que entra. De ese presupuesto la mayor parte ya está comprometida: para salud y educación se tienen que destinar 2 billones de pesos; para funcionamiento hay que destinar medio billón de pesos, entre otros, de tal manera que al final le van a quedar al Distrito unos 420 mil millones para libre inversión en proyectos nuevos”, señaló Díaz Wrigth.



Pese a que la administración saliente habla de saneamiento fiscal, según Díaz Wrigth, programas como el PAE y el aseo y vigilancia para los colegios estarían desfinanciados.



“Este presupuesto es aparentemente bueno, si la administración entrante logra ese recaudo y la ciudad recibe las transferencias del Gobierno Central”, dijo el asesor económico del alcalde entrante.

