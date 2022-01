Durante el primer puente festivo de este 2022 se han movilizado 2’035.173 vehículos por las vías del país, teniendo en cuenta los que pasaron por los peajes. De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte, esto equivale a un aumento del 28 por ciento en comparación con el mismo periodo del 2021.



(Le puede interesar: Conmovedor video: habitante de calle les celebra el cumpleaños a sus perros)

En Cundinamarca fueron 606.466 automotores, mientras que en Bogotá, entre los que entraron y salieron, se registraron 316.684 vehículos. Esto supone un aumento en la circulación del 94 y 63 por ciento, respectivamente.



Con respecto a la accidentalidad, se registró una reducción en el número de casos del 11 por ciento. Asimismo, la cifra de mortalidad se redujo en un 29 por ciento y la de lesionados sufrió una baja del 1 por ciento en comparación con el año inmediatamente anterior.



De acuerdo con el reporte de la Policía de Tránsito y Transporte, 3.946 conductores fueron sancionados por infringir las normas de tránsito. De estos, 526 no portaban licencia de conducción, 398 no contaban con la revisión técnico-mecánica, 396 conducían una motocicleta sin acatar las normas, 228 no tenían actualizado el seguro obligatorio y 109 adelantaron en zona prohibida. Otros 114 comparendos se impusieron por prestar servicio de transporte informal.

Al corte del pasado domingo, las autoridades de tránsito habían hecho más de 5.089 pruebas de embriaguez a nivel nacional, que arrojaron 79 resultados positivos.



En Antioquia, los seis ejes viales del departamento no tienen contratiempos para el plan retorno del puente de Reyes. En la tarde del domingo se reportó un grave accidente en el que dos personas murieron debido a un choque de dos vehículos en el sector Asturias, en la vía Tarazá-Caucasia, en la vía que comunica a Antioquia con la Costa.



Hasta ahora, solo se reporta el cierre de la vía que conduce de Medellín hacia Quibdó en el kilómetro 76, sector La Cepa, que ha sufrido deslizamientos y está obstruida desde el 30 de diciembre. De otro lado, hoy 10 de enero, el túnel de Oriente tendrá tránsito unidireccional entre las 5 p. m. y las 8 p. m. en retorno sentido Rionegro-Medellín, para descongestionar la llegada a la capital antioqueña.



Durante el puente festivo de Reyes, la Gobernación del Valle del Cauca estima que por las vías del departamento se movilizarán unos 120.000 vehículos.



El secretario de Movilidad del Valle, Diego Adolfo Méndez, señaló que en las principales vías la operación es normal.



(Además: ¿Por qué la eutanasia de Víctor Escobar marca un hito a nivel regional?)



El funcionario agregó que se reforzará la presencia institucional en los puntos críticos de accidentalidad y en los municipios con mayor afluencia de turistas. “Haremos presencia con puestos de control en Calima-El Darién, La Cumbre, Restrepo y en el norte del departamento, en Obando. Así mismo, desplegaremos nuestros grupos operativos para salvaguardar la vida de todos los actores viales”, afirmó Méndez.



Al cuerpo de agentes de tránsito del Valle del Cauca se sumarán los controles de la Fuerza Pública.

En Bogotá y Cundinamarca seguirán en las calles las 1.500 unidades en las vías para la gestión del tránsito en las entradas y salidas de la capital que han estado presentes durante el fin de semana.



La Secretaría de Movilidad de la capital entregó un reporte sobre la congestión en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. En la tarde de ayer se presentó un aforo vehicular medio en cada una de estás vías, excepto en la calle 13, donde hubo varios embotellamientos.



“Hemos tomado en conjunto con Cundinamarca y con todos los alcaldes de los municipios vecinos la decisión de implementar medidas que nos ayuden a organizar el ingreso a Bogotá el día lunes 10 de enero y los últimos días de cada puente festivo”, dijo Nicolás Estupiñán, secretario distrital de Movilidad, refiriéndose a la medida de pico y placa que regirá desde hoy para organizar el ingreso en dos turnos de cuatro horas –primero los vehículos con placas pares y luego los impares– desde mediodía hasta las 8 p. m.



Además, el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, indicó que se calcula una cifra superior a 320.000 vehículos. “La recomendación es iniciar el regreso temprano para evitar la congestión”. Godoy les recordó a los conductores la prohibición de estacionar en vías nacionales y departamentales.



Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Héctor González, indicó que se realizará un trabajo articulado entre la Dirección de Tránsito y Transporte, tanto nacional como de Cundinamarca y de Bogotá, para continuar atendiendo la operación.



Además, Tránsito recordó que la sanción por el incumplimiento de la medida de pico y placa estipulada en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14 es de 468.500 pesos en 2022.



Asimismo, la Secretaría de Movilidad de Soacha espera que por la autopista Sur transiten más de 36.000 vehículos hacia Bogotá. “Invitamos a los viajeros a programar su trayecto con tiempo y tener al día documentos y equipo de carretera”, señaló la entidad.En Bogotá y Cundinamarca seguirán en las calles las 1.500 unidades en las vías para la gestión del tránsito en las entradas y salidas de la capital que han estado presentes durante el fin de semana.



La Secretaría de Movilidad de la capital entregó un reporte sobre la congestión en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. En la tarde de ayer se presentó un aforo vehicular medio en cada una de estás vías, excepto en la calle 13, donde hubo varios embotellamientos.



“Hemos tomado en conjunto con Cundinamarca y con todos los alcaldes de los municipios vecinos la decisión de implementar medidas que nos ayuden a organizar el ingreso a Bogotá el día lunes 10 de enero y los últimos días de cada puente festivo”, dijo Nicolás Estupiñán, secretario distrital de Movilidad, refiriéndose a la medida de pico y placa que regirá desde hoy para organizar el ingreso en dos turnos de cuatro horas –primero los vehículos con placas pares y luego los impares– desde mediodía hasta las 8 p. m.



Además, el secretario de Movilidad de Cundinamarca, Jorge Godoy, indicó que se calcula una cifra superior a 320.000 vehículos. “La recomendación es iniciar el regreso temprano para evitar la congestión”. Godoy les recordó a los conductores la prohibición de estacionar en vías nacionales y departamentales.



Por su parte, el comandante de la Policía de Tránsito de Bogotá, coronel Héctor González, indicó que se realizará un trabajo articulado entre la Dirección de Tránsito y Transporte, tanto nacional como de Cundinamarca y de Bogotá, para continuar atendiendo la operación.



Además, Tránsito recordó que la sanción por el incumplimiento de la medida de pico y placa estipulada en el Código Nacional de Tránsito para la infracción C.14 es de 468.500 pesos en 2022.



Asimismo, la Secretaría de Movilidad de Soacha espera que por la autopista Sur transiten más de 36.000 vehículos hacia Bogotá. “Invitamos a los viajeros a programar su trayecto con tiempo y tener al día documentos y equipo de carretera”, señaló la entidad.



NACIÓN Y BOGOTÁ