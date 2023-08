El plan retorno, tras el puente festivo en el país, se convirtió en toda una tortura para los centenares de viajeros que venían de regreso a Bogotá por la autopista sur.



“Es un caos, una tortura”, comentaron algunos de los viajeros que hacían el recorrido en la vía Ibagué-Bogotá.

Si bien el colapso vehicular fue reportado desde la capital del Tolima, también se escucharon voces de protesta desde Girardot y Melgar.



“Es increíble que este recorrido desde Ibagué hasta Bogotá tarde 10 horas, y lo peor es que las autoridades no prestaron la asistencia. No sabemos que hacen con los dineros que recaudan con los peajes o los impuestos, es caótico todo”, mencionó uno de los viajeros que estaba al mando de su auto.

Despeje en la madrugada

Igualmente, centenares de conductores padecieron de un interminable trancón para ingresar a la ciudad desde Soacha. El descanso del fin de semana cambió por el desespero y solo hasta las 3 de la madrugada la vía se despejó.



El regreso de Melgar a la capital del país para muchos tardó más de cuatro horas y desde Girardot casi cinco horas, denunciaron algunos viajeros.



“Todo fue un desorden en la vía, se sale de un trancón y se mete a otro, es increíble que pase esto en una vía nacional tan importante”, lamentó otro de los viajeros.



ELTIEMPO.COM