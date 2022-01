El alto pero ordenado flujo vehicular en las principales vías del país y las entradas a las ciudades capitales fue el constante durante este plan retorno del festivo de Reyes.



A mediodía del último día del puente, la policía de Tránsito y Transporte reportó la movilización de más de 3 millones de vehículos. En total, fueron 3’226.490 los que pasaron por los peajes del país, lo que representó un aumento del 35 por ciento con respecto al mismo puente del año anterior.

En el caso de Cundinamarca, fueron 947.787 automóviles con un aumento del 99 por ciento y Bogotá entre los que ingresaron y salieron sumaron un total de 494.640 automóviles, un aumento del 70 por ciento.



Durante las primeras horas de ayer, y antes de que la restricción del pico y placa regional entrará en funcionamiento, se presentó alto flujo vehicular en la autopista Sur y en la calle 13, con velocidades promedio de 14,9 y 19, 1 kilómetros por hora, respectivamente. Asimismo, en vías del norte de la capital como la séptima y la Autonorte, no hubo congestión vehicular y, según el reporte de movilidad, tuvieron en momentos velocidades superiores a los 40 kilómetros por hora.



En la tarde, hacia las 2 p. m., el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán, entregó un reporte desde el peaje de Chusacá en donde señaló que 35.000 vehículos habían ingresado a la capital. Con el paso de las horas la velocidad promedio en las principales vías se mantuvo estable, siendo la entrada por la calle 13 (occidente de Bogotá) la vía con mayor congestión.

Hemos tenido una normalidad completa, no hemos tenido inconvenientes en las vías del país. Los más de 100 puntos de control han estado en servicio las 24 horas

Asimismo, varios conductores no acataron la medida del pico y placa regional en la autopista Sur, situación que obligó a las autoridades de tránsito a desviar varios vehículos y varios de ellos fueron desviados en la entrada por Soacha, hacia la vía Mondoñedo.



“Hemos tenido una normalidad completa, no hemos tenido inconvenientes en las vías del país (...). Los más de 100 puntos de control han estado en servicio las 24 horas para garantizar la movilidad”, indicó el coronel Juan Carlos Castro, director (e) de la policía de Tránsito.



El funcionario agregó que “no hubo cierres de vías y se efectuaron los controles en La Línea donde se realizaron caravanas seguras y ‘plan freno’ con el fin de que los viajeros que no conocen la vía no sufran siniestros viales”.

Accidentalidad

Se registró una reducción del 5 por ciento en accidentalidad, en mortalidad, del 16 por ciento y en lesionados del 3 por ciento comparado con el año anterior.



En Antioquia se registraron dos siniestros viales que dejaron víctimas fatales.



El primero ocurrió el domingo, en donde dos personas murieron luego del choque de dos vehículos en el sector Asturias de la vía Tarazá-Caucasia, en la vía que comunica al departamento con la Costa Atlántica.



El segundo tuvo una víctima. Se trató de Juan David Quintero López, un motociclista que murió luego de colisionar contra un vehículo en la autopista Medellín-Bogotá en el municipio de Copacabana, norte del Valle de Aburrá.



En la vía al Llano una buseta de servicio intermunicipal colisionó con dos vehículos y 20 personas resultaron con heridas leves y fueron llevados a centros clínicos de Villavicencio.



En el tema de prevención y control en las vías, la Policía sancionó a 4.557 conductores por infringir las normas de tránsito de los cuales 827 fueron por no portar la licencia de conducción, 529 por revisión técnico-mecánica, conducir una motocicleta sin observar las normas 543, por seguro obligatorio 326, adelantar en zona prohibida 160 y 307 comparendos por transporte informal.



EL TIEMPO