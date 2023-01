El Ministro de Transporte Guillermo Reyes y el Gobernador de Bolívar, Vicente Blel, sobrevolaron en la mañana de este domingo la Vía al Mar, el corredor de doble calzada que une a Cartagena y Barranquilla, y por el cual ya se están movilizando miles de familias que regresan a casa en el plan retorno nacional tras vacaciones de año nuevo.



“Tenemos una gran afluencia de turistas del 50 por ciento, lo que significa que tendremos una operación retorno llena de tráfico, y le insistimos a los colombianos no dejar para lo último el regreso”, señaló el ministro Guillermo Reyes desde Cartagena.



⁦@MinistroReyes⁩ y ⁦@vablelscaff⁩ sobrevolaron en las últimas horas la vía al mar, que une a Cartagena con Barranquilla. El corredor de doble calzada es escenario del plan retorno. ⁦@ELTIEMPO⁩ ⁦@ColombiaET⁩ #PlanRetorno ⁦@petrogustavo⁩ pic.twitter.com/Z6ZyOtkA6P — John (@PilotodeCometas) January 8, 2023

En el Caribe, además de la vía al mar, las principales carreteras estás lista para el regreso hacia el centro del país de millones de viajeros.



Hoy en la ciudad de Cartagena dimos un parte del plan retorno del día de mañana y cómo desde @MinTransporteCo trabajaremos por la operación en este puente festivo de regreso a casa de las y los colombianos.https://t.co/XN0ks8ORih — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) January 8, 2023

Autoridades reiteran a los viajeros recomendaciones de seguridad como no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, descansar lo suficiente antes de conducir, hacer pausas activas cada 3 horas durante los recorridos. Recordó que los conductores no deben adelantar en sitios prohibidos; además de no realizar maniobras peligrosas, planificar las ruta que van a tomar con tiempo, y tener en cuenta el estado de vías.

Continuando con nuestro recorrido sobrevolamos la doble calzada para carga que une a Barranquilla con Cartagena, vía La Cordialidad, en la variante Mamonal - Gambote, Turbo - Mamonal, flujo normal #AEstaHora. pic.twitter.com/9V0cuViyFl — Guillermo Reyes (@MinistroReyes) January 8, 2023

En Sucre y Córdoba hay 12

puntos de control en carreteras

En Sucre y Córdoba personal de la Policía, Armada Nacional y Ejército de Colombia, con sus diferentes especialidades, custodian las vías y sitios emblemáticos de las dos regiones para ofrecer seguridad al turista durante el plan retorno de viajeros, durante el primer puente festivo del año.



En total son 1.600 efectivos de los dos departamentos, en un corredor que se extiende desde los límites con Caucasia en Antioquia, pasando por Planeta Rica, Montería, Cereté, el corredor vial hacia Cotorra, San Pelayo, Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero. En esta región hay 12 puntos de control en carreteras.



Según las autoridades, durante el puente festivo de Reyes del 2022, en todo el país, hubo 401 siniestros viales, en ellos 80 personas perdieron la vida y 457 resultaron lesionados.



