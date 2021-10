Policía alerta en Sucre por posible plan pistola tras captura de ‘Otoniel’

En alerta se encuentran las autoridades en Sucre ante una posible retaliación que se pueda presentar por la captura de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, máximo cabecilla del Clan del Golfo.



Así lo expresó el coronel Ricardo Sánchez Silvestre, comandante de la Policía en Sucre, quien primero destacó el logro de las autoridades en Colombia por la captura de un delincuente muy peligroso.



“Obvio, esto puede traer consecuencias internamente entre las estructuras, para lo cual estamos preparados con las alertas, trabajando en contra de esta organización en el Departamento”, dijo.

Investigan quién sería el nuevo jefe

Destacó el coronel Sánchez Silvestre, que la persona que actuaba como jefe de la estructura ‘Manuel José Gaitán’ del Clan del Golfo en Sucre, alias ‘Osama’, fue capturado.



“Seguimos trabajando ahora para determinar quién queda como jefe. Hemos podido determinar que estaría alias ‘El Viejo’, quien quedaría al frente de la zona en la región Sabana y el Golfo de Morrosquillo”, precisa.



Explicó, que en el área de la subregión Mojana y El San Jorge está al frente de la organización ‘Uldar Cardona’, alias ‘Chirimoya’.



Posible plan pistola

Para las autoridades en Sucre cualquier acción en contra de la ley se pueden dar en algunas de las regiones donde opera el Clan del Golfo, por eso dicen, que no bajan la guardia un centímetro en la seguridad.



“Cualquier situación se puede dar, no tenemos información sobre un plan pistola, pero hemos impartido instrucciones suficientes en toda nuestra fuerza pública, incluyendo a los militares para estar atentos a alguna situación que se pueda presentar de esta índole”.



En Sucre durante lo que va corrido del año 2021 se ha registrado 205 asesinatos, en los cuales por lo menos en un 80 por ciento tiene su participación la estructura Clan del Golfo, de acuerdo con lo informado por el coronel Ricardo Sánchez.



“No sabemos que ocurra internamente, pero todas maneras la captura de alias ‘Otoniel’ es un golpe importante para la afectación y aminorar la capacidad de este grupo criminal. Se continúa en esa carrera, no será la única captura importante, es la máxima cabeza, pero hay más operaciones que vendrán”.



Preocupa a las autoridades en Sucre, que muchos de los delincuentes que han capturado, algunos pertenecientes al Clan del Golfo tienen medida de casa por cárcel.

Dos estructuras

Explica el comandante de la Policía en Sucre, que en Sucre operan dos estructuras del Clan del Golfo. Una en la zona del Golfo de Morrosquillo y la Sabana sucreña, que es la denominada ‘Manuel José Gaitán’ y otra en La Mojana y El San Jorge, la ‘Uldar Cardona’.

Indica el coronel Sánchez, que en esa lucha contra el Clan del Golfo en Sucre, al menos 120 de sus miembros han sido capturados en diferentes operaciones.



“En todo su aparato sicarial, en el tema de la venta de estupefacientes, el cobro de extorsiones, en todas estas modalidades criminales a las que ellos se dedican. El homicidio, la extorsión y tráfico de estupefacientes”, expresa.



Señala, que siguen trabajando para garantizar la seguridad en la región.

Sincelejo

