Procuraduría pone la lupa a Plan Nacional de Vacunación en Valledupar

En Valledupar hay rezago y almacenamiento de vacunas pendientes por aplicar a la población, a pesar de que existen ciudadanos en listas de espera para la aplicación del biológico, denuncia La Procuraduría General de la Nación.



Por esta, y otras irregularidades, El Ministerio Público solicitó a la secretaria de Salud de la capital vallenata, Lina De Armas Daza, ejecutar eficiente y diligente del Plan Nacional de Vacunación (PNV), en esta sección del caribe colombiano.



La petición se presentó luego de que el órgano de control, participara en la mesa técnica de vacunación del municipio en acompañamiento del Ministerio de Salud.



(Además: En Magdalena Invías garantiza movilidad en zonas afectadas por erosión)

“De esta manera, se requirió coordinar y supervisar el aumento de equipos de vacunación para esta jurisdicción. Actualmente, solo cuenta con seis equipos para el debido proceso de suministro de las vacunas y así, cubrir correctamente la apertura de la etapa tres del Plan Nacional de Vacunación”, sostuvo la procuraduría en un comunicado.



En este mismo contexto, el Ministerio Público, instó a la funcionaria, facilitar los puntos de vacunación habilitados en el municipio, ubicación y los responsables de los mismos y equipos de vacunadores contratados y disponibles.



(Le puede interesar: Feminicidio en Cartagena: hombre mata a expareja y luego se suicida)

se requirió coordinar y supervisar el aumento de equipos de vacunación. Esta jurisdicción solo cuenta con seis equipos para el debido suministro de vacunas, y así cubrir la apertura de la etapa tres FACEBOOK

TWITTER

Requirió, además, las proyecciones para la ampliación de los equipos de vacunación en Valledupar y un plan de contingencia para evitar aglomeraciones en los diferentes puntos de suministro de vacunas.



Lina De Armas, secretaria de salud municipal, salió al paso de esta petición y negó que exista un rezago por parte de la sectorial en torno al Plan de vacunación.



“Estoy desconcertada, porque hasta ahora ellos no me han hecho ningún requerimiento. Tengo evidencias que prueban que no se han presentado rezagos y tampoco tengo vacunas guardadas. Cuando llegan se reparten inmediatamente acorde a los lineamientos del Ministerio”, subrayó la secretaria de salud.



(Le puede interesar: En Sucre, indígenas no envían sus niños a clases por temor al covid-19)

Falta talento humano, para esta población se requieren 300 equipos, pero eso depende de las IPS FACEBOOK

TWITTER

Aclaró que existen setenta equipos en todas las IPS, para las jornadas de vacunación contra el covid-19, integrado por: vacunadora, digitador, anotador y verificador.



“Cada equipo tiene cuatro personas que están siendo vigilados por la secretaría. Falta talento humano, porque para esta población se requieren 300 equipos, pero eso depende de las IPS”, recalcó.



Destacó, además, que, de las 28.000 mil primeras dosis entregadas recientemente, solo quedan por aplicar 5.000. Todas se han ido aplicando acorde a la programación contemplada en el Ministerio.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

Más noticias en Colombia

Santa Marta registró récord de contagios diarios de covid-19

Millonarias pérdidas deja el robo de ganado en el Cesar