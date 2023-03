Tras la revelación en exclusiva de EL TIEMPO del plan del Gobierno Petro para adquirir tierras para los damnificados por el invierno a través de la Ley 1523 de 2012, que le permite al Estado expropiar, mandatarios en jurisdicción de La Mojana -donde se aplicará la ley en las próximas semanas- están divididos sobre si es el camino correcto.



(En contexto: Exclusivo: la polémica ley que propició la compra de tierras para damnificados).

Según explicó Javier Pava, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), con los artículos 74, 75 y 76 de esta norma (aprobada durante el gobierno Santos) el Estado -en aras de garantizar el derecho a la vida de las víctimas del invierno- puede declarar áreas como de utilidad pública de interés social y podrá adquirirlas vía negociación directa o, de no llegar a un acuerdo con el dueño, pasar a una expropiación.



El modelo ya fue aplicado para beneficiar a los damnificados del derrumbe de Rosas, Cauca.



La Nación ya adquirió, por vía compra directa, un predio denominado Tinajas, donde reubicarán a las primeras familias en terrenos de entre 3 y 5 hectáreas y les ayudarán a financiar proyectos laborales del campo y a construir nuevas viviendas. El segundo terreno que el gobierno va a adquirir aún está en proceso de negociación, pero de no ser aceptada la oferta por parte del dueño, este 29 de marzo sería expropiado.



(Le puede interesar: Gustavo Petro asegura que no va a expropiar si es elegido como presidente).

Facebook Twitter Linkedin

Las familias de Rosas conocerán este 29 de marzo la primera tierra que les entregarán. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Además, Javier Pava confirmó que los próximos territorios donde aplicarán la medida será en Sabanalarga y Piojó, en el Atlántico, donde también hay centenares de familias damnificadas. Y precisó que se comenzarán a realizar los estudios de suelos y riesgo para determinar los terrenos que se comprarán. A futuro se ejecutará en La Mojana.

Hay opiniones divididas en las regiones involucradas

Ante esto, la secretaria del Interior de Sabanalarga, María Eugenia Solano, señaló sentirse sorprendida por la decisión del Gobierno, pues no era la solución que esperaban. Y agregó que la administración local se reunirá para determinar si le plantearán una propuesta distinta al gobierno, pues no estarían de acuerdo con expropiar territorios en caso de que el dueño de la tierra no acceda a vender.

Facebook Twitter Linkedin

Así quedó el cementerio de Piojó, Atlántico, tras el derrumbe de noviembre de 2022. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

Vamos a reunirnos y socializaremos esta medida. El primero de abril tenemos una reunión con Gestión del Riesgo y esperamos que nos aclaren todas las dudas que nos surgirán FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Édgar Jiménez, líder social de los damnificados por las emergencias invernales en Piojó, donde un derrumbe afectó a más de 70 familias a finales de noviembre del 2022, señaló que la medida le parece ideal, pues espera que así sea mucho más rápida la reparación para los afectados.



“Igualmente, vamos a reunirnos y socializaremos esta medida. El primero de abril tenemos una reunión con Gestión del Riesgo y esperamos que nos aclaren todas las dudas que nos surgirán”, dijo Jiménez, y agregó que -de cualquier modo- el tema es delicado para la población, pues la solución que hasta ahora tienen no tiene mucha aceptación, pues alejaría a muchas personas de la zona donde vivían y tardaría hasta septiembre.



(Además: En Atlántico inspeccionan lotes para reubicación de damnificados por el invierno).

Facebook Twitter Linkedin

Una emergencia de grandes proporciones se presentó en el municipio de Piojó cuando un movimiento del terrreno provocó la caida de cerca de 70 viviendas. Foto: Agencia Kronos. EL TIEMPO

Piojó y Sabanalarga acumulan alrededor de 220 damnificados por el invierno, cifra cercana a la de los afectados en el derrumbe de Rosas, por lo cual la solución se mantiene aún en una escala local.



Sin embargo, Javier Pava señaló que esta misma medida se va a aplicar en La Mojana, donde hay once municipios de los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia; que suman entre ellos una superficie aproximada de 5 mil kilómetros cuadrados y donde hay 38.972 familias damnificadas, según los datos de la UNGRD.



En este extenso territorio, aseguró Pava, se prevé que el Gobierno Nacional sí deberá expropiar territorios en zona segura y que cumplan los requisitos de productividad, cercanía, seguridad y que estén siendo subutilizados.



(Lea también: La noche cuando la tierra se tragó la casa de la familia Jiménez, en Piojó).

Facebook Twitter Linkedin

La subregión de La Mojana es un ecosistema de 800 kilómetros de caños naturales y 80.000 hectáreas de ciénagas fundamentales para el equilibrio ecosistémico de Colombia. Foto: Cortesía: Oswaldo Rocha. Gobernación de Sucre

Frente a este proceso, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo, señaló que él no piensa que el Estado llegará hasta instancias de expropiación, pues la comunidad está dispuesta a vender sus tierras a un precio justo en aras del bien general, y esa disposición ya le fue comunicada a través de una carta tanto al presidente Gustavo Petro como a la UNGRD, aunque no ha tenido respuesta.

En el caso de La Mojana yo creo que el verbo que se utilizará será negociar y no expropiar, porque la gente está dispuesta a vender FACEBOOK

TWITTER

“En el caso de La Mojana yo creo que el verbo que se utilizará será negociar y no expropiar, porque la gente está dispuesta a vender. El presidente Petro estuvo acá hablando de pagos de una valorización a través de aportes con tierra de la gente. Nosotros nos reunimos con las comunidades y los gremios y ellos están dispuestos a ofrecer sus predios para que el Gobierno Nacional tenga un banco de tierra a título de valorización con las grandes obras que se van a hacer en La Mojana”, explica Olimpo.



Además, el gobernador señaló que la gente de la región entiende la necesidad de los afectados y que le parece muy importante que se esté pensando que la reubicación sea dentro de la misma zona, pero segura, para que la comunidad no pierda el arraigo y que esa reubicación tenga el consentimiento de la gente.



(Le recomendamos leer: La lucha en La Mojana por cerrar el dique que genera fuertes inundaciones).

Facebook Twitter Linkedin

El Gobierno nacional señaló que el futuro de La Mojana pasa por reubicación, no por dragado ni construcción de jarillones. Foto: Álex Angulo. EL TIEMPO

Sin embargo, Olimpo sí fue claro en señalar que lo importante es que se le haga la oferta comercial a la persona, se determine bien cuáles son los predios que se comprarán y no sea una decisión caprichosa sino que cumpla con todos los criterios técnicos y sea aceptada por la comunidad, siempre respetando la legalidad y de la forma más amigable posible para no generar tensiones sociales.

“Este es un proceso que tiene todo el sentido jurídico y puede salir muy bien si se hace charlado con las asociaciones, comunidad y los dueños de las tierras muy apegados a la legalidad. Si no es así, sí puede salir muy mal”, acota Olimpo.



Y el mandatario señala que el término expropiación genera demasiada polémica porque la gente cree que no les van a pagar, pero que no ve que esto se trate de un “plan malvado” del gobierno, ni nada parecido. Por el contrario, le parece una solución razonable.



(Le recomendamos leer: Cambio climático: Bolívar se alista para afrontar una recia sequía en el 2023).

Facebook Twitter Linkedin

Campesinos de la Mojana bloquearon vías nacionales a finales del año pasado y comeinzos de este 2023 por la crisis invernal que viven. Foto: Archivo particular

Por su parte, el gobernador de Bolívar, Vicente Blel, le dijo a EL TIEMPO que el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo debe ser una instancia en la que se realice un trabajo articulado y coordinado entre los diferentes niveles de gobierno (nacional y territorial) , entidades del Gobierno Nacional, y por supuesto, se debe tener en cuenta el sentir y querer de las mismas comunidades, las cuales -en su departamento- no quieren ser reubicadas.

Debemos acoger el querer de las comunidades de la Mojana, quienes en diferentes y múltiples mesas de trabajo, nos han manifestado que no quieren ser reubicados ni sacados de sus zonas de origen FACEBOOK

TWITTER

"Como gobernantes debemos primero entender y acoger el querer de las comunidades de la Mojana, quienes en diferentes y múltiples mesas de trabajo, nos han manifestado que no quieren ser reubicados ni sacados de sus zonas de origen", dijo Blel.



Además, señaló que como gobierno departamental apoyan las apuestas que contribuyan a solucionar las problemáticas asociadas a la mitigación de los riesgos de desastres, y están dispuestos, en coordinación con el gobierno nacional, a construir un ese plan especial para las comunidades de la Mojana, que tenga en cuenta, una verdadera apuesta de prevención y protección de cara al Río.



Finalmente, el director de Gestión del Riesgo Nacional aseguró que esperan que se acepten las ofertas, pensando en el interés general.



Entre tanto, la sombra de la expropiación vuelve a posarse sobre el gobierno Petro y choca con la firma de un documento público bajo la gravedad de juramento que el presidente firmo en abril de 2022, cuando era candidato presidencial, en el que consta que no va a expropiar "a nada ni nadie" mientras sea jefe de Estado.



(Además: 'Pacto por La Mojana' llega con dragas para cerrar 'Cara e' Gato').

DUVÁN ÁLVAREZ DE LAS SALAS

Redactor de NACIÓN - EL TIEMPO

En Twitter: Duvan_AD​