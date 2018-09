Frenar muerte de niños indígenas en Risaralda, tarea de todos

Tras la denuncia de gobernadores indígenas embera en Risaralda, de que han aumentado las muertes de niños debido a enfermedades asociadas con la desnutrición, ayer se realizó en Pereira una mesa interinstitucional en la que se acordó trazar un plan de acción, hacer un estudio detallado del estado nutricional de los niños y buscar trabajar articuladamente con la población indígena.

Al término de la reunión, la secretaria de Salud departamental, Olga Lucía Hoyos, señaló que la asistencia a la mesa de delegados de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República (Dapr) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) del nivel nacional, le dieron otra connotación a la discusión. “Ya tenemos instituciones del nivel central que necesitamos que nos apoyen porque el tema no es solamente del departamento, también es de la Nación”, afirmó la funcionaria.

​

Acerca de la cifra de niños indígenas que han muerto en el departamento en lo que va del año por causas relacionadas con la desnutrición, Hoyos afirmó que al 31 de agosto pasado, se han registrado 15 fallecimientos desde el 1 de enero, “pero no todos se originan en desnutrición”. Sin embargo, los indígenas aseguran que son 25 los niños fallecidos, por causa de desnutrición.



Según la Secretaria de Salud, los decesos se debieron también, entre otras causas, a infecciones urinarias maltratadas, enfermedades respiratorias agudas, enfermedades diarreicas agudas, meningitis e, incluso, malformaciones.



Pero autoridades indígenas como Raúl Guasiruma, del resguardo Gitó Dokabú, del municipio de Pueblo Rico, aseveran que las muertes de los niños se deben a la desnutrición y se quejan del abandono de los territorios indígenas por parte del gobierno nacional.



Las denuncias de los líderes indígenas no se han quedado solo en eso. Cabe recordar que un juez, al fallar una acción de tutela, le ordenó al Dapr, al Icbf, al Departamento y al Municipio realizar todas las acciones especificas para buscar una salida a la problemática, a través de una mesa interinstitucional de diálogo que debe producir varias acciones e informes. El primero de esos informes es el cronograma y la metodología de trabajo de la mesa interinstitucional.



Sin embargo, Hoyos manifestó que aunque todas las instituciones tienen la mejor voluntad para cumplir lo ordenado en la tutela, tema que se analizó ayer, realizar, por ejemplo, el segundo informe del plan de acción, la elaboración de un diagnóstico completo y detallado de la causa de vulneración de los niños de las comunidades indígenas y las políticas públicas que existen en la actualidad, “no se hace de un día para otro, es un diagnóstico que se va a demorar”.



Al respecto, el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar, insistió en el llamado a los padres de familia indígenas a buscar atención en salud inmediata para sus hijos cuando estén muy enfermos y no esperar a que la situación de estos se agrave.