Crean plan de acción contra el covid-19 en cárcel de Cartagena

Como muy productiva y positiva calificó el secretario Distrital del Interior, David Múnera, la reunión que se realizó este lunes y en la que participaron el viceministro de Justicia, Javier Sarmiento; el alcalde de Cartagena, William Dau; el director del Inpec, Brigadier General Norberto Mujica y la directora del Uspec, Lissete Cervantes.

De acuerdo con Múnera, dicha reunión se resume en cuatro puntos que tiene que ver con el plan de acción que se tiene en cuenta a partir de ahora con el fin de evitar la propagación del covid-19 en la cárcel de Ternera.



Ese plan de acción va encaminado a definir las responsabilidades del Inpec, el Uspec, el Distrito y la Fiduprevisora desde el primer caso confirmado en el centro carcelario la semana pasada. Por parte del Inpec y el Uspec, se acordó la entrega de elementos de bioseguridad al personal en la cárcel, incluyendo kit de aseo.



Además, “le señalamos al Inpec y Uspec las obligaciones que la Fiduprevisora debe asumir en el lugar”, manifestó el funcionario.

Asimismo, se tuvo en cuenta las obligaciones del Distrito en cuanto a la colaboración junto con ambas autoridades en las cárceles con respecto a la ruta que le corresponde en atención.



El secretario del Interior indicó que también se aclaró que, en casos de fallecimientos, a quién le corresponde el proceso de levantamiento y atención, dependiendo si los decesos corresponden a covid-19 u otra causa.

Pruebas en la cárcel

Por su parte, el viceministro de Justicia, Javier Sarmiento, destacó que se adoptaron las medidas oportunas a los internos, se están mitigando los efectos del COVID -19 y se han aplicado 240 pruebas de 300 en una primera fase.



Una vez se tengan los resultados en coordinación con el Dadis y las demás entidades del Distrito, se coordinará el cerco epidemiológico y se tomarán todas las medidas. “Pueden tener la seguridad que el Gobierno Nacional está acompañando al Gobierno Distrital, estamos trabajando de manera articulada para el beneficio de la ciudad”, precisó.



A su turno, el director del Inpec, Brigadier Norberto Mujica, resaltó el trabajo coordinado con el Alcalde y el Gobierno Nacional, garantizando que cualquier medida que se adopte tenga todo el respaldo y el apoyo de los entes que están comprometidos en el Distrito.

“Desde el primer momento hemos tenido preocupación por la salud de nuestros privados de la libertad, y por eso es importante las medidas oportunas que garanticen hacer las pruebas que sean necesarias”, dijo.



Aclaró que el recluso que falleció al interior del penal, al parecer, no fue por contagio de COVID -19, pero que se practicaron las pruebas y esperan los resultados, pero las medidas de prevención ya fueron adoptadas.

Mercado abierto para mayoristas

Debido al número de casos de covid-19 en Cartagena, David Múnera precisó que una de las medidas que se tomará será limitar la venta de los productos solo a mayoristas en el mercado de Bazurto.



“Se firmará el decreto en el que el mercado de Bazurto solo quedará abierto para venta de mayoristas, no habrá venta al detal ni estacionarios, por lo que la zona se convirtió en foco de contagio”, afirmó el funcionario a EL TIEMPO.



El decreto se asignará para ventas de 12:00 de la madrugada a 8:00 a.m. Únicamente a partir de las 8:00 a.m. no hay ventas en el mercado y el descargue se hará de 4:00 p.m. a 12:00 a.m.





Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez