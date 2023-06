“Se nos tiraron la vida completamente, nos hicieron un daño irreparable. Hay mucha gente que lo ve a uno como delincuente porque no conocen la verdad”, justifica José Orlando Gil, quien creyó en la pirámide Divino Niño Jesús de Praga. El hombre fue señalado como una de las fichas de esa organización en Tunja.



Lo que inició como una inversión de 250 mil pesos se convirtió en una condena de 13 años de cárcel. Durante ese tiempo todo se derrumbó: el matrimonio, la posibilidad de ver a sus tres hijos crecer y la esperanza de compartir con la familia. A los tres meses de quedar en libertad, su mamá enfermó y murió.

(En contexto: Así cayó la pirámide Divino Niño Jesús de Praga).

“Me espero… Esta vaina es complicada. Esto deja años que no se reparan”, añade mientras trata de contener las lágrimas.

No fue un afiliado más

Hay muchas personas que no saben si vivo, si salí de la cárcel. Lo que me interesa es que reparen a las víctimas, que les devuelvan su plata

Como miles de colombianos, en la época del auge de las captadoras ilegales de dinero, el tunjano vio una oportunidad de recibir ganancias en cuestión de semanas. Hacia 2008, viajó a Villavicencio, donde conoció la que se denominaba Fundación Divino Niño Jesús de Praga.

“Nos dijeron que era una fundación de padres que hacían algo muy interesante. Nos hablaron de la parte social, el objetivo era ayudar a madres cabeza del hogar y gente desprotegida para otorgarles subsidios de vivienda y, en fin, mejorarles la calidad de vida a la gente pobre”.



(Puede leer: Los tentáculos de la pirámide Divino Niño Jesús de Praga en Casanare).



Al mes le devolvieron los 250 mil pesos iniciales. El entusiasmo aumentó porque le prometieron entregarle el mismo valor durante 12 meses, así que viajó por tercera ocasión a Villavicencio para recibir la cuota.

Entre filas extensas de gente animada, planillas con infinidad de nombres y billetes de todo tipo de denominación, le dieron una ‘buena’ noticia: ya no tendría que ir hasta la capital del Meta porque abrirían oficinas en Tunja, Boyacá, para que se acercara cada mes sin falta. Pero no lo querían como un inversor más, le propusieron que les colaborara como empleado en la nueva sede.

Tunja, capital de Boyacá. Foto: Sebastián García. EL TIEMPO

“Sabían de mi oficio de comerciante. Me mostraron su Cámara de Comercio y los documentos de la supuesta gestión social, todo lo que hacían. Eso me dio confianza. Al lunes siguiente entré como coordinador de la oficina de Tunja”, señala en conversación con EL TIEMPO.

(Además: ¡Cuidado! Denuncian nueva estafa piramidal en Colombia).

Le recomendó a su hermana que llevara la hoja de vida, ya que la ‘fundación’ estaba en su máximo esplendor. Ella asumió un puesto en la dirección comercial.



Eran alrededor de diez empleados que comenzaron el 2 de abril de 2008 a atender a centenares de boyacenses, quienes acudían a las instalaciones con la ilusión de ‘ganarse unos pesitos’, ya que les aseguraban una rentabilidad del 1.200 %.

Plata que ‘entraba y salía’

Por voz a voz, al igual que en otras partes de Colombia, la oficina de Tunja permanecía llena. José Orlando Gil, totalmente confiado, también invitó a su familia, amigos y otros conocidos a invertir. Según sus cálculos, en el tiempo que estuvo allí pudo ver a más de cinco mil ciudadanos.

Facebook Twitter Linkedin

Sede de Divino niño Jesús de Praga, en Tunja, en 2008. Foto: Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

Si se necesitaba una persona del aseo o papelería, llamaba a Villavicencio y ellos se encargaban de todo. Yo hacía un acta de entrega al que se llevaba la plata y eso era todo

De todas las profesiones y estratos, se acercaban personas con montos desde 100 mil pesos hasta 4’500.000 pesos -que era el tope máximo para cada afiliado-. La instrucción dada por sus superiores era que al día solo se podían recolectar mil millones de pesos.



(De su interés: Jefe de 'pirámide' del Divino Niño traspasó bienes antes de su captura).



“Como coordinador de la oficina, miraba que todo funcionara y estaba pendiente de lo que se necesitaba. Si se necesitaba una persona del aseo o papelería, llamaba a Villavicencio y ellos se encargaban de todo. Yo hacía un acta de entrega al que se llevaba la plata y eso era todo”, recuerda. El dinero lo transportaban en carros hasta Villavicencio.



Gil recibió su primer pago a los 15 días de funcionamiento de la oficina: todo se los devolvió. Como ya había aportado 250 mil pesos, invirtió el restante para completar los 4’500.000 pesos permitidos esperando recibir al mes una cuota mayor con intereses.

‘De eso tan bueno no dan tanto’

Facebook Twitter Linkedin

La pirámide les prometía rentabilidad de 1.200 %. Foto: iStock

Los empleados fueron convocados a la capital del Meta para un evento con las directivas en mayo de 2008, pero desaparecieron. Un fin de semana se les perdió el rastro a quienes dirigían la empresa a nivel nacional.



“José Orlando se dio cuenta de que estaba en un problema porque la gente no llegó. Me llamó, lo asesoré como abogado y como amigo y le dije que pusiera la denuncia ante la Fiscalía”, dice Fernando Joya.

No hubo allanamiento porque, voluntariamente, entregué todo, computadores y la documentación. Soy denunciante, me convertí en colaborador y al final resulté involucrado

La sede de Tunja cerró el 5 de mayo de 2008. Los empleados, sin saber qué pasaba, dejaron de atender clientes. Por el temor que corrió de boca en boca, decenas de afiliados se agolparon en busca de explicaciones frente a la oficina. Querían que les devolvieran la plata, solo que ya no estaba allí, ni en la ciudad ni en el departamento.



(Lea también: ¿Fue víctima de DMG? Así va el proceso de liquidación).



“Denuncié a la Fiscalía, les colaboré con la información que tenía, les solicité que ellos me recibieran las oficinas. No hubo allanamiento porque, voluntariamente, entregué todo, computadores y la documentación. Soy denunciante, me convertí en colaborador y al final resulté involucrado”, asegura. Para él fue un “error” haberles entregado a los investigadores “todo en bandeja de plata”.

La pirámide que de ‘santo’ solo tenía el nombre

En cuestión de semanas el mundo se les vino encima a los empleados y, por supuesto, a los afiliados que seguían por noticias cómo sus ahorros habían resultado en manos de una red criminal.



La ‘fundación’ era una fachada, pues las cabezas habían utilizado fraudulentamente el nombre de la verdadera Fundación Divino Niño Jesús de Praga con sede en Medellín para dar apariencia de legalidad a la captación masiva de dineros. Con Cámara de Comercio y otros documentos falsos decían ser la organización religiosa.



(En contexto: Seis funcionarios de la pirámide Divino Niño Jesús de Praga fueron capturados y enviados a prisión).

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas reclaman su dinero en la sede de Divino niño Jesús de Praga, en Tunja, en 2008. Foto: Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

En principio, capturaron a la hermana de José Orlando y a otros funcionarios. A él también lo tenían fichado, incluso vio su cara en el noticiero de televisión como parte del organigrama de la captadora ilegal de dinero.



“Llamé al abogado Joya. Me preguntó: ‘¿Qué piensa hacer?’. Le dije: ‘No me voy a esconder, si hay que afrontar la situación, vamos para adelante’. Me entregué al tercer día a la Fiscalía”.



El 21 de julio de 2009 lo acusaron por los delitos de captación masiva y habitual de dineros, concierto para delinquir, lavado de activos, estafa agravada y negativa de reintegro, según reposa en el expediente judicial.

Rechazó los cargos y cualquier acuerdo con la fiscal porque quería probarles que no fue cómplice ni autor, sino que cayó por confiado. Esperaba que el ente acusador le reconociera la ayuda al principio: “No acepté ningún compromiso de esos y lo que hice fue seguir hasta las últimas, siempre con la expectativa de mostrar la verdad. Y no… Al final nos condenaron”.



(Siga leyendo: Así se robaron 5.000 millones de pesos con una estafa piramidal).



La defensa del caso no la ejerció su amigo Fernando Joya; la asumió otro abogado que contrató su familia. José Orlando asegura que ese penalista, pese a que lo asistió, no hizo “lo correcto” para demostrarle la inocencia al juez y la voluntad que había tenido cuando denunció.

Caída del cerebro de la pirámide

Facebook Twitter Linkedin

Cientos de personas reclaman su dinero en la sede de Divino niño Jesús de Praga, en Tunja, en 2008. Foto: Rodolfo González / Archivo EL TIEMPO

Durante el juicio se concluyó que junto a otras ocho personas -entre ellas su hermana- “hicieron parte de aquella organización en cargos de dirección y manejo”. Además, se estableció que “sus labores se concretaron a la recolección, administración, custodia, resguardo y transporte de esos dineros captados del público, del cual disponían de manera que ocultaban su procedencia, y finalmente defraudaban a quienes entregaban allí su capital del que se apropiaron en provecho propio y/o de terceras personas”, señala el expediente.

6.297 personas aportaron dinero durante el mes que estuvo abierta la oficina de Tunja. Así, en total recaudaron más de 14 mil millones de pesos para las cabezas de la pirámide, quienes en ese momento estaban en completa libertad.



El juzgado condenó a los empleados, incluido Gil, a 158 meses de cárcel y una multa de 1.180 salarios mínimos legales mensuales vigentes (más de 668 millones de pesos para 2012 cuando se conoció el fallo). A su hermana le concedieron prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia.

Aunque presentaron los recursos, el Tribunal Superior de Tunja y la Corte Suprema de Justicia confirmaron la sentencia. “Todo lo que se hizo posterior fue en vano”, sostiene José Orlando.



Asumió la cárcel con una vida demolida: se separó de su esposa, sus hijos no lo visitaban porque ni estaban enterados de que estaba condenado… Nadie supo de él en años hasta que le otorgaron la libertad condicional en 2016.



Días después de su salida vio en noticias cómo habían capturado a Heyller Dohan Torres y otros de los cabecillas de la pirámide, a quienes familiares los habían delatado tras más de ocho años de haberse esfumado con la millonada recolectada en Tunja, Villavicencio y otras ciudades.

(Le recomendamos: Los lujos de la cabeza de la pirámide Niño Jesús de Praga).

Facebook Twitter Linkedin

Heyller Torres, cabeza de la pirámide Divino Niño Jesús de Praga. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Torres, al comprobarse que dirigió la organización, recibió 9 años de condena porque aceptó los cargos y por cuenta de un acuerdo con la Fiscalía tras el que entregó propiedades avaluadas en más de 18 mil millones de pesos. No fue a cárcel por ser padre cabeza de familia; estuvo en prisión domiciliaria.

Los años irreparables

Tiendo a ser muy positivo y creo que las demás personas también lo son

José Orlando ya cumplió la condena. Con una nueva vida fuera de Tunja, trabaja para ayudar a sus tres hijos y resarcir los años en los que no estuvo con ellos. También está a la espera de recuperar varios de los derechos que le arrebataron, como los financieros, pues todavía no puede acceder a cuentas ni solicitar un crédito.



(No deje de leer: Más denuncias revelan el lado oscuro del empresario Heyller Torres).

Tampoco quiere ser tildado de­ delincuente; busca -cuando tenga los recursos económicos necesarios y si hay una posibilidad jurídica- emprender una revisión penal de su caso “para mirar si tanto la fiscal, los abogados y el juez hicieron las cosas bien o no”.



“Hay muchas personas que no saben si vivo, si salí de la cárcel. Lo que me interesa es que reparen a las víctimas, que les devuelvan su plata”, insiste.



Con 58 años reflejados en su cabello canoso, ahora aprendió -por las malas- a no ser confiado: “Tiendo a ser muy positivo y creo que las demás personas también lo son”.

¿Cómo va la reparación de las víctimas de la pirámide? Espere una próxima entrega de este caso.

SEBASTIÁN GARCÍA C.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

garcas@eltiempo.com

