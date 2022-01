Freddy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’ o el ‘Ganadero’, capturado esta semana en España y calificado como un sujeto de alta peligrosidad por el presidente Iván Duque, hasta el mes de diciembre de 2021 se mostró ante los medios de comunicación y la comunidad como "un líder social" sin problemas con la justicia.



Castillo Carrilo era activo en sus redes sociales, especialmente en Twitter, donde publicaba sus trabajos de liderazgo y proyectos que, según comentaba, beneficiaban directamente a los residentes de los corregimientos y veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

A todo aquel que lo vinculaba con grupos armados y actividades ilegales, siempre le respondía con un mensaje donde lo negaba con vehemencia y además acudía a mecanismos como la tutela para defender su buen nombre.



Reconocidos periodistas, abogados y hasta funcionarios públicos, como secretarios de Seguridad y del Interior del departamento, que señalaban a ‘Pinocho’ como objetivo de alto valor y como miembro de Los Pachencas, tuvieron que retractarse por sentencias judiciales que resultaban a favor del demandante.



Freddy Castillo, incluso, acudió varias veces a la Fiscalía para demostrar que “no le debía nada a la justicia”.



“Me juzgan por mi pasado, pero ya yo respondí por mis errores, y ahora soy una persona que solo desea una segunda oportunidad”, manifestó en su momento alias Pinocho, quien además gozaba de un esquema de seguridad de la Unidad de Protección por acogerse al proceso de justicia y paz.

¿Quién es ‘Pinocho’?

Castillo Carrillo hizo parte de organizaciones al margen de la Ley junto a Hernán Giraldo Serna, a quien consideraba como un padre, al ser la persona que lo sacó adelante luego de que su mamá y papá fueran asesinados por la guerrilla.



En el 2008 fue capturado y extraditado y pagó una pena en los Estados Unidos. Desde su retorno a la Sierra Nevada de Santa Marta, se hizo llamar líder social y se le veía de forma constante en reuniones con otros representantes comunitarios de la Troncal del Caribe.



Pinocho sostuvo varios encuentros con políticos de la región a los que también acompañó en sus aspiraciones a diferentes cargos públicos.



Las actividades lícitas, que aseguraba desarrollaba como mecanismo de sustento, fueron siempre validadas por los fallos judiciales que lo blindaban de cualquier cuestionamiento en su contra.

Hace un año salió del país

En enero del año pasado, Castillo grabó un video desde su vivienda donde anunció que tenía información que el Clan del Golfo quería asesinarlo. Desde entonces, no volvió a verse de forma presencial y se conoció de su salida del país.



No obstante, Pinocho siguió activo en su cuenta de Twitter, donde dejaba ver que, aunque no se encontraba en la capital del Magdalena, seguía realizando obras sociales y defendiendo los intereses de la población que representaba.



En diciembre, Freddy Castillo volvió a aparecer en una nueva grabación fílmica en la que rechazó el asesinato de la lideresa LGTBI Cristina Cantillo y denunció que ella sabía que la querían asesinar, pero las autoridades no le brindaron la ayuda necesaria.



También publicó en sus redes sociales una jornada masiva de entrega de regalos a niños que lideró en las veredas de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Por todo lo anterior, generó asombro en el departamento de Magdalena el anuncio del presidente Ivan Duque, quien presentó la captura de Pinocho -que se paseaba con libertad por Santa Marta- como un gran logro de las autoridades.



“Seguimos demostrando que #ElQueLaHaceLaPaga. Gracias al trabajo articulado con autoridades de España, fue capturado en ese país, Fredy Castillo, alias 'Pinocho' o 'El Ganadero', cabecilla de 'Los Pachenca' requerido por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado”, manifestó el Presidente.



