Así sería piloto para el regreso de las misas católicas en Colombia

La basílica menor de Salamina, en Caldas, tiene prácticamente todo listo para hacer sonar las campanas y retomar las eucaristías presenciales tras 75 días sin realizarse debido a la llegada de la pandemia del coronavirus.

Esto convertiría a esta parroquia en el escenario del piloto nacional para la apertura de templos católicos en el país. Sin embargo, un anuncio del Gobierno hizo suspender la medida en el municipio, el cual ahora espera tener el aval a través de una misiva.



“Ya estaba confirmado que abrirían las puertas este viernes, pero vimos una noticia en la que el Gobierno Nacional dijo que investigarían a todas las Alcaldías que permitieran la apertura de templos. Entonces, mientras no nos envíen una carta o comunicado donde nos lo permitan, no lo haremos”, indicó Islanda Rivera Arias, directora local de salud de la Alcaldía de Salamina.



El párroco de este templo, Daniel Alberto Jaramillo, ya había enviado sus protocolos y la Secretaría de Salud del municipio los aceptó la noche del miércoles con algunos ajustes.

En el municipio no se presentan casos de covid-19, situación por la cual la Conferencia Episcopal de Colombia escogió a Salamina para hacer esta prueba, la cual espera paciente su aval.



“Ya entre ellos deberán coordinar acciones para nosotros poder actuar”, añadió la funcionaria Rivera.



El párroco Jaramillo manifestó que el protocolo de bioseguridad contempla, entre otras cosas, la comunión en la mano.



“Se plantea desinfección en la entrada, toma de temperatura, uso de tapabocas y antibacterial, al igual que señalización de los puestos en los que sí podrían sentarse”, dijo el sacerdote.



Además de estas medidas, la Alcaldía también planteó la desinfección después de cada celebración, entrada de los fieles por la puerta principal y salida por un costado, además de que solo se permitiría el ingreso del 20 por ciento del aforo habitual del templo, el cual tiene capacidad para recibir a unas 600 personas.



Una vez llegue la comunicación que espera la Alcaldía y siguiendo estos protocolos, los fieles católicos de este municipio podrán volver a vivir la eucaristía de manera presencial. Al cierre de esta edición, Salamina todavía no tenía autorización por parte del Gobierno.

Neira, suspende piloto

Con la autorización de la alcaldía de Neira, en Caldas, desde el 11 de mayo el templo abrió sus puertas y celebraba misa presencial dos veces al día, así este se convertió en el primer municipio en hacerlo, aunque no era piloto nacional.



Sin embargo, esta prueba piloto se suspendió desde ayer, debido a que se confirmó el primer caso del nuevo coronavirus en el municipio.



“El templo sigue abierto y las personas pueden entrar una por una a hacer su oración personal bajo todos los protocolos. Sin embargo, las misas ya se siguieron haciendo a puerta cerrada por prevención y acatando las disposiciones de la administración”, señaló el párroco Julián Alberto Jaramillo.



LAURA USMA

Para EL TIEMPO

MANIZALES