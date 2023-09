Si está pensando matricular a sus hijos en el grado de transición en instituciones educativas oficiales de Cartagena, aproveche. La Secretaría de Educación del Distrito informó que hasta el próximo 30 de septiembre estarán a disposición de la ciudadanía 9.507 cupos escolares para el calendario 2024.



(Lea aquí: Por 'exigencias' políticas, familia en Magdalena reunió fondos y devolvió ataúd donado)

“Una vez más, para el calendario escolar 2024, nuestras escuelas oficiales de Cartagena acogerán a la primera infancia dándoles la bienvenida a todos los niños y niñas en un entorno de protección que favorezca su formación integral", dijo la secretaria de Educación Olga Acosta.



Además, hizo un llamado a los padres de familia y acudientes para que, dentro del plazo establecido, inscriban a los estudiantes y puedan transitar de "manera armónica" en el grado de transición.



(También: Vandalizan valla publicitaria de candidato a la Gobernación del Atlántico)



También anunciaron que una vez se cuente con la aprobación del Ministerio de Educación, se habilitaran otros 837 cupos para el grado de jardín y 180 para prejardín.

Lo que debe tener en cuenta

Los cupos se solicitan directamente en los establecimientos educativos oficiales.



Los documentos necesarios para poder matricular a los niños son: copia del registro civil, constancia de la EPS o copia del carnet de salud, copia del carnet de vacunación, copia de la cédula de ciudadanía de los padres y copia del Sisbén, si aplica.



(Además: Ojo a las picaduras de pulgas: conozca cómo tratarlas y evitar infecciones)



Debe tener 5 años, o que al menos, el niño o niña los cumpla, a más tardar, el 31 de marzo del año 2024. El establecimiento educativo evaluará criterios incluyentes como el desarrollo personal, los factores regionales, culturales y étnicos del niño o niña en caso tal no tenga la edad requerida.



En caso de hijos con condición especial se deben acercar a la IE Antonia Santos o la IE Soledad Román de Núñez.



Para la matrícula de hijos con nacionalidad venezolana no se requiere ningún tipo de aval, consentimiento o permiso de la Secretaría de Educación. Y en caso tal que sean hijos venezolanos que no cuenten con ningún tipo de identificación válida en Colombia, la institución educativa deberá realizar la matrícula en el Sistema de Matrículas Estudiantil (Simat) con la opción NES.



En este caso, el padre de familia o acudiente debe comprometerse a legalizar su situación en Colombia.