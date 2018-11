Piden aumento de pena para asesino de joven en Armenia

A 23 años, tres meses y quince días de prisión fue condenado Roberto José Silvera Escobar tras ser hallado culpable por uno de los asesinatos que más ha conmocionado a la capital quindiana: el de la joven Laura Juliana Jojoa Murillo, en julio de este año.

Ayer, en el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, se dictó la sentencia contra Silvera, quien fue capturado unas semanas después del crimen de la joven de 21 años.



Sin embargo, el abogado de la familia de la víctima, Jeferson Posada, dijo que a la decisión de la juez le proceden los recursos de apelación “y nosotros como víctimas, la interpusimos, pues no estamos de acuerdo y no la compartimos, aunque respetamos la decisión de la honorable juez”.



La familia de la víctima esperaba una condena superior a los 30 años, no obstante, hace un mes, cuando se aplazó esta audiencia, se creía que la juez le iba a dar unos 29 años de prisión, pues la Fiscalía solicitó que Silvera, quien aceptó los cargos, no tuviera una reducción en su pena del 50 por ciento, sino del 30.



En ese momento, el Fiscal señaló durante la audiencia que aunque el hombre aceptó cargos, no colaboró con la justicia. “Estamos frente a una persona peligrosísima para la sociedad, por robar cosas de poco valor le propinó 15 puñaladas en el cuello a una mujer y tiene dos procesos más por asesinatos”.



Y agregó que, tras los crímenes cometidos en Armenia, Silvera nunca tuvo la intención de entregarse a la justicia. El hombre de 31 años fue recapturado tras salir de otra audiencia de imputación de cargos por porte de estupefacientes.



La coordinadora del Observatorio Mujer, Cultura y Derechos del Quindío, Sandra Castañeda, también pidió una condena más alta. “Después de un proceso en el que se victimizó a la familia, no estamos conociendo ninguna reparación para las víctimas, es que no es solo la sentencia”, dijo Castañeda.



Silvera presenció de manera virtual la audiencia, pues, según el abogado Posada, “él ha manifestado problemas de seguridad en los desplazamientos”.



Según la investigación, el hombre ingresó al negocio de venta de camisetas donde laboraba la joven para hurtarle dinero, un celular y varias prendas, pero en medio del forcejeo la asesinó.



LAURA SEPÚLVEDA

ARMENIA