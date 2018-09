Regulación de ambulancias en Armenia, a la espera de un decreto

Aunque el proyecto que busca regular la prestación del servicio de ambulancias en Armenia se hundió este martes en el Concejo Municipal, el secretario de Salud de la ciudad, Fernando Vivas, advirtió que “sí está aprobado pero no a través del Concejo”.

El proyecto según Vivas, debe ser aprobado a través de un decreto del alcalde y no por los concejales. “Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad del proyecto, pero legalmente debe ser por decreto, el proyecto sigue adelante y está estructurado en un 90 por ciento”, señaló el funcionario.



Sin embargo para el concejal ponente del proyecto, Diego Torres, quedó un sinsabor que no haya sido aprobado. “Es de alta importancia para la ciudad, aquí estamos hablando de la vida de los ciudadanos y de que se preste un buen servicio de ambulancias, aceptamos la posición fijada por un grupo de concejales que manifiestan que el proyecto carece de argumentos, pero pienso que faltó estudio por parte de ellos”.



Y añadió que “ahora no me queda más que presentarle la propuesta al alcalde. Quería acabar con la guerra del Soat y que se preste un mejor servicio porque aquí están llevando tristemente a los pacientes a una sola clínica y esto está trayendo una crisis”.

Desde el año pasado, Armenia viene trabajando de la mano del Ministerio de Salud en este proyecto del Sistema de Emergencias Médicas, y pese a que el plazo inicial para la implementación venció el 30 de abril pasado, fue postergado hasta el próximo 31 de enero por petición de otras ciudades que también participan en la implementación.“El Ministerio nos reportó un avance del 90 por ciento pero falta sentar en una mesa técnica a todos los implicados; prestadores, aseguradores, entes territoriales y comunidad, para que asuman sus responsabilidades”, dijo el secretario de Salud.