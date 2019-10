El Volcán Nevado del Ruiz sigue en nivel amarillo y piden no alarmarse

Las autoridades de Gestión del Riesgo de Caldas activaron los planes de contingencia ante la actividad sísmica del Volcán Nevado del Ruiz.

“El volcán está en nivel amarillo desde el 2012, lo que indica que es inestable y eso se evidencia con sismos, vapores, gases y ceniza. En los últimos días hemos tenido algunos picos de caída de ceniza que se ha visto en Manizales, Villamaría y Chinchiná, también un incremento de movimientos sísmicos en su interior, pero esto no indica que haya posibilidad de erupción en días o meses”, indicó el jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo de Caldas, Félix Ricardo Giraldo.

El Gobierno de Caldas emitió una circular dirigida a todas las autoridades departamentales para activar los planes en los que se destacan puntos como actualización de censos de población que pueda verse afectada, rutas de evacuación, capacitación, entrenamiento y alistamiento de equipos y alojamientos temporales.



“Estaba dirigida inicialmente a entidades de gestión del riesgo y organismos de socorro, pero se filtró a la comunidad generando un pánico innecesario, pues no ha aumentado su actividad a naranja o rojo. Les damos un parte de tranquilidad porque el volcán está monitoreado las 24 horas”, anotó Giraldo.



Las jefaturas de gestión del riesgo de los municipios de influencia del volcán, Manizales, Chinchiná y Villamaría, anunciaron que ya están aplicando acciones preventivas como la actualización de censos de población que pueda verse afectada, vías de evacuación y puntos de encuentro.



“Zonas como La Frontera, la más cercana al río Chinchiná, el principal afluente que ser podría ver afectado ante una posible erupción del Volcán está totalmente caracterizada. También hay un censo de quienes realizan actividades económicas en la ribera del río para tomar medidas rápidas ante cualquier eventualidad”, manifestó en alcalde de este municipio, Sergio López.



En el momento, las autoridades se encuentran revisando las redes de comunicaciones y el sistema de alertas y alarmas instalado en la zona de influencia para garantizar que estén en óptimas condiciones.



Además, los organismos hacen un llamado a la comunidad a no alarmarse y fiarse solo de la información oficial y no a los mensajes que se difunden a través de redes sociales.

Laura Usma

Para EL TIEMPO

MANIZALES