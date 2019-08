Tras un año tras las rejas, defensa pide libertad de alias 'Madame'

En la mañana de este jueves fue aplazada la audiencia preparatoria contra Liliana del Carmen Campos Puello y varios integrantes de su familia, incluidos su padre y su esposo, señalados de conformar una red de explotación sexual que, presuntamente, tenía su centro de operaciones en Cartagena pero cuyos tentáculos alcanzaron a otros países del Caribe.



En diálogo con EL TIEMPO, el abogado defensor de Liliana del Carmen Campos Puello, Iván Díaz Sabbag, explicó que la audiencia fue aplazada ante la ausencia del abogado de uno de los implicados.



Se trató del abogado del padre de alias 'La Madame', Carlos Enrique Campos Caballero, y de su sobrino, Omar Robles.

"Fue precisamente el abogado de estas personas quien presentó una solicitud de preclusión de la investigación, la cual no se hace extensiva a Liliana Campos, porque la defensa de ella no ha presentado ningún tipo de solicitud en ese sentido", explicó el abogado Iván Díaz Sabbag.



Las audiencias preparatorias en este caso que inicialmente estaban programadas para el 23 de julio, pero habían sido aplazadas para este jueves primero de agosto.

Liliana del Carmen Campos Puello permanece recluida en la cárcel donde se mantiene en forma. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

Se cumple un año de la Operación 'Vesta'

El pasado 29 de julio se cumplió un año de la operación 'Vesta', en Cartagena, en la cual fueron capturadas 18 personas, incluida, Liliana del Carmen Campos Puello.



La operación, con 13 allanamientos, que tomó el nombre de la diosa griega protectora del hogar, fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, a través de varias de sus especialidades de policía judicial, y Migración Colombia, con el apoyo de la Armada Nacional y la agencia estadounidense ICE/HSI.



El mote de alias 'La Madame' fue acuñado por el propio ex fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez Neira, quien señaló a esta mujer como "la mayor proxeneta de Cartagena".



No obstante, La Fiscalía le dijo a EL TIEMPO que en el caso de Liliana Campos no hay involucrados menores de edad, y la defensa de la mujer asegura que en cualquier momento ella puede salir por vencimiento de términos, ante la falta de pruebas contundentes del ente investigador.



Cabe recordar que la juez Carmenza Eljach ordenó la medida de aseguramiento intramural para Campos el 2 de agosto pasado después de que la Fiscalía la acusó por los delitos de trata de personas, concierto para delinquir e inducción a la prostitución.



Esta operación, la más grande contra la prostitución en Cartagena, copó sitios de afluencia alta de turistas en Bocagrande y el Centro Histórico, como la Torre del Reloj, la Plaza de los Coches, y hoteles y bares, donde fueron capturados proxenetas, administradores de establecimientos, y ciudadanos israelíes.



Sin embargo, no se trató de un golpe a una gran red sino de casos aislados.



En la operación 'Vesta' también fue capturado Raúl Danilo Romero Pabón, excapitán de Infantería de Marina de la Armada Nacional, quien resultó ser un depredador sexual que engañaba menores de edad en barrios pobres de la ciudad, para luego acceder sexualmente. Luego, tatuaba las iniciales de su nombre a las niñas.



En esta operación también se obtuvo una orden de captura contra el ciudadano israelí Assi Mosh, quien había sido expulsado de Colombia el 17 de noviembre de 2017 y contra quien se solicitó circular azul ante Interpol. No obstante, después de haber sido capturado en Portugal, fue dejado en libertad.





John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas