Piden investigar muerte de cinco niños yukpas que fallecieron en zona rural del Cesar

El pueblo indígena Yukpa clama justicia por la muerte de los cinco menores de edad que fallecieron en el resguardo Iroka, serranía de Perijá, jurisdicción de Agustín Codazzi (Cesar).

Para los líderes de esta comunidad, lo ocurrido, no se trata de un accidente, es una tragedia y un concurso de delitos. La incertidumbre que les asiste, emerge desde el instante en que realizaban los ritos tradicionales para honrar a los menores.

En ese momento, se encontró que el cuerpo de una de las niñas fallecidas, de 15 años de edad, presentaba signos de violencia física, presuntamente sexual. Además, tenía una herida en la cabeza y el vestido tradicional que llevaba puesto la menor, estaba rasgado entre las piernas.

La muerte de los menores de 3, 7, 11, 13 y 15 años de edad, se registró el pasado 24 de marzo en el asentamiento indígena Shusueye, resguardo Iroka, vereda el Limón (Agustín Codazzi).

La muerte de los menores se registró en el resguardo Iroka, serranía del Perijá. Foto:Ludys Ovalle

En se momento, la madre de las víctimas se encontraba con otro de sus hijos, en Valledupar. El menor estaba hospitalizado por afectaciones de salud.

La hipótesis preliminar de la muerte de los cinco menores de edad, entregada por la Secretaría de Salud Departamental, apuntan a una presunta intoxicación alimentaria. Posiblemente, por el consumo de un fruto silvestre que se cultiva en este sector, que podría ser nocivo para la salud.

Tres de los menores fallecieron en el lugar de los hechos, los demás, fueron trasladados al Hospital Agustín Codazzi, presentaban síntomas generales asociados a la somnolencia y gastrointestinales.

“La niña de 3 y el niño de 13 años los trasladaron al hospital de Codazzi. Ante la gravedad de los síntomas fueron trasladados a una clínica de Valledupar, donde lamentablemente, fallecieron”, explicó Hernán Baquero, alcalde de Agustín Codazzi.

Sin embargo, para los líderes yukpas, no hay certeza de la causa de la muerte de los menores, teniendo en cuenta las características de nomadismo de la etnia, como la recolección, cacería, pesca y agricultura itinerante.

Sin ningún equívoco esa causa de que consumieron un ‘corozo prohibido’ no es cierto. A temprana edad, nuestra comunidad sabe que se debe o no consumir de la naturaleza, que produce daño o no

“Sin ningún equívoco esa causa de que consumieron un ‘corozo prohibido’ no es cierto. A temprana edad, nuestra comunidad sabe que se debe o no consumir de la naturaleza, que produce daño o no. Ello indica que, sobre toda persona perteneciente de esta etnia recae el conocimiento ancestral del manejo, consumo y destinación de las plantas”, precisaron los líderes yukpas en un comunicado.

La comunidad de Sokorpa la integran cerca de 100 indígenas Yukpas, son portadores de una historia hereditaria.

Frente a esta tragedia, los Gobernadores del Cabildo del pueblo yukpa, de los territorios ancestrales, integrados por los Resguardos Indígenas Iroka; Menkwe, Mishaya, La Pista; Sokorhpa; La Laguna, El Coso, Cinco Caminos; El Rosario, Bellavista, Yukatan; y Caño Padilla, solicitan a la Fiscalía General de la Nación, Defensoría del Pueblo, Instituto Colombiano de bienestar Familiar (ICBF), Corte Interamericana de Derechos Humanos y demás autoridades locales y departamentales, que investiguen estos hechos.

En igual sentido, piden al Director Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, Arturo Jiménez Pájaro, que, una vez se produzcan los informes periciales de medicina legal, se reúna con la comunidad para entregarles y explicarles los resultados pertinentes.

La comunidad de Sokorpa la integran cerca de 100 indígenas Yukpas. Foto:Ludys Ovalle

“En el 2018, en la zona Tekuymo del resguardo Iroka, dos hermanos menores de edad, fueron envenenados con glifosato por un capataz de una finca aledaña a este sector por conflictos territoriales. Situación que hoy continua en territorio ancestral yukpa debido a la actitud contumaz de la Agencia Nacional de tierras de no cumplir la sentencia T-713 de 2017 y T-375 del 2023 emitidas por la Corte Constitucional.”, recalcó la comunidad en el documento.

Entretanto, la Secretaría Departamental de Salud, desplazó un equipo epidemiológico para investigar las causas del incidente para tener mayor claridad de los hechos.

La etnia yukpa, arraigada a sus costumbres, tradiciones y ritos ancestrales, se prepara para despedir a los niños que fallecieron en este lamentable suceso.

