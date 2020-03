Por lo menos 10 docentes son acusados de acoso sexual en Bucaramanga

Varios estudiantes del colegio La Normal Superior de Bucaramanga han denunciado ante la Fiscalía por lo menos a 10 docentes de esta institución por presuntos casos de acoso sexual a estudiantes.

El representante de esta comunidad estudiantil, David Villabona, aseguró que se interpusieron denuncias a cuatro de los docentes señalados, de los cuales uno ya no trabaja en la institución. “Nuestra rectora ha llevado el caso a Fiscalía, Secretaría de educación, Control Interno y lo único que nos dicen es que debemos esperar y ya estamos cansados”.

“El docente me acechaba, me decía cosas con doble sentido. En una oportunidad me dijo que hiciéramos el amor, así me lo insinuó, sin darle nada (…) Me empujó contra la pared y me besó a la fuerza en la mejilla...”



“En clase de música, el profesor puso su mano sobre mi hombro, la empezó a bajar hasta llegar a mis glúteos, me dio una palmada y me dijo tranquila, no se preocupe que todo va a estar bien. Al día siguiente en la plataforma tenía la materia en 100”.



De esta manera, dos de las estudiantes que denunciaron el acoso relataron lo sucedido en la Emisora Cultural Luis Carlos Galán Sarmiento.



Frente a esto, la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría de Educación del municipio rechazaron cualquier tipo de conducta que vulnere los derechos.



“Seguiremos trabajando de manera articulada con los rectores, los comités de convivencia escolar y las autoridades, con el fin de activar las líneas y canales de atención que correspondan en los presuntos casos de bullying, acoso o abuso sexual y cualquier otra conducta que afecte los derechos y la tranquilidad de los estudiantes” afirmó Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de Educación de Bucaramanga.

Por su parte, la rectora de la Institución Educativa, Liliam Lizcano, quien pidió no generalizar los casos con la mayoría de los 160 educadores que trabajan allí, aseguró que recibió en su despacho todas las denuncias realizadas por los estudiantes y aseguró estar a la espera de que las autoridades avancen las investigaciones correspondientes.



BUCARAMANGA