Piden intervención de bioingeniería en Pijao, Quindío

Luego de las alarmas generadas en Pijao (Quindío)porque al parecer una falla geológica atravesaba parte de la vía principal entre este municipio y el sector de Río Verde, finalmente se conoció que la desestabilización de la banca se presentó por la deforestación y el mal uso de suelos con cultivos de baja cobertura forestal.

Así lo reveló un estudio contratado por la Gobernación del Quindío y que fue adelantado por la firma consultora Top Civil.



Según el ingeniero Santiago Castaño, vocero de la consultora, en el estudio se analizaron todos los antecedentes del suelo, las características de la zona y las propiedades volcánicas del terreno.



“El paso inicial para la etapa de diseños fue realizar una topografía de la zona con equipos electrónicos de alta confiabilidad, en el que se identificaron la ladera zona arriba de la vía y la parte inferior donde se presenta actualmente un cauce que siempre ha existido y otro que se generó por el mal manejo de las aguas escorrentías y aguas subterráneas que hay en el lugar”, señaló el ingeniero.



Esta consultoría analizó durante un mes la situación que mantiene cerrado el paso hacia Pijao, desde abril pasado. Y planteó que la mejor solución es construir un muro de contención al lado derecho de la vía y que iría soportada sobre unos pilotes con el fin de mejorar la estabilidad final del terreno y la durabilidad de la obra.



“La construcción plantea también la inclusión de canales para el manejo de las aguas, además de la implementación de un proceso de bioingeniería en la ladera que está en medio de los dos cauces, un manejo de aguas por medio de canales y unos trinches en guadua, que nos ayudaría a controlar la erosión y el manejo de escorrentías de aguas que caigan directamente sobre la zona”, señaló Castaño.



La construcción del muro y otros procesos en el suelo costarían unos $1.700 millones y su ejecución tardaría cerca de seis meses. La intervención total de la vía tiene fue estimada en unos $14.000 millones. Para esto se presentaría un proyecto al Sistema General de Regalías, según dijo el ingeniero de la Secretaría de Aguas e Infraestructura de la Gobernación, Marco Forero. “El proyecto estaría orientado a instalar el muro sobre el kilómetro 9+800, 4 o 5 muros más sobre puntos críticos y recuperación total de la carpeta asfáltica en todo su recorrido”.



No obstante, Mónica Flórez, líder social de Pijao, señaló que se requiere una solución desde la biogeniería porque es más económica y amigable con el medio ambiente.



“Por lo menos el estudio no habla del tema de la falla, y eso nos da una gran tranquilidad, ahora lo que nos preocupa son los precios que están dando y la construcción del muro. Lo que queremos es que escuchen al bioingeniero Horacio Rivera porque él presenta otra opción de recuperación de la vía y de las cárcavas pero no hemos podido convencer a la Gobernación para que lo escuchen”.



Según contó Flórez, el ingeniero Rivera estuvo en el municipio analizando el caso de la vía y les habló de una solución. “Él es doctor en suelos y remoción en masa, y ha tenido casos de éxito como en el páramo del Sumapaz, una cárcava de casi 30 hectáreas en El Cairo (Valle) y otros. No necesitamos construcciones a largo plazo sino medidas a corto plazo”.



Por su parte el ingeniero Rivera afirmó que luego de conocer el informe presentado por la consultoría en Pijao, “los problemas de erosión y deslizamientos de este municipio se pueden resolver con técnicas de bioingeniería de suelos, en poco tiempo y con menos del 20 por ciento de los costos que se proponen con las obras civiles de concreto de la geotecnia”.



Según Rivera, la bioingeniería de suelos es una tecnología innovadora “producto de la investigación científica que permite prevenir, controlar y restaurar áreas de degradadas por erosión y deslizamientos en forma rápida económica y definitiva, utilizando material vegetal de la zona para realizar las obras livianas y flexibles”.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO