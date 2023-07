El alcalde de Rosas, Cauca, José Roberto Campo, le pidió al presidente Gustavo Petro que interceda por la liberación de su hijo, secuestrado en las últimas horas por hombres armados.



“El llamado que hago yo es que averigüen las procedencias, el origen, la actividad que mi muchacho ha desempeñado siempre y que, si algún campesino de acá de Rosas tiene algo que decir de él, listo, que continúen dejándolo, pero es un muchacho inocente de 31 años empezando a vivir”, es el clamor del mandatario.



Según manifestó Campo, su hijo se comunicó con él, en horas de la noche de este jueves y en ningún le manifestó ser víctima de algún tipo de amenaza.

Hijo de alcalde de Rosas, Cauca. Foto: Archivo particular

El secuestro del joven ocurrió alrededor de las 8 de la mañana de este viernes 14 de julio en la vereda La Florida.



Según testigos, el secuestro de Wilmer Andrés Campo Hoyos, ocurrió en momentos que el que se encontraba verificando un ganado en compañía de dos personas más.

“Allí legaron unos hombres con armas de fuego, lo intimidaron y se lo llevaron, pero no tenemos nada más de datos.”, expuso el comandante de la Policía del Cauca, coronel José Ricardo Archila.



De acuerdo con la información entregada por las autoridades y el alcalde es que el joven fue llevado en un vehículo hacia la vía que va del Jigual al El Tambo, Cauca.

La víctima, quien es el hijo mayor del mandatario local, ya lleva más de 24 horas plagiado.



El hecho se presenta justo el día en que la Alcaldía tenía programado el evento de rendición de cuentas del 2022, evento que fue cancelado tras conocerse estala situación.



“Le pedimos al gobierno nacional en cabeza del Presidente Petro y a las fuerzas armadas del país desplegar todo lo necesario para encontrar con vida al hijo del señor alcalde así como brindar la protección necesaria a los funcionarios municipales para que hechos como este no vuelvan a ocurrir y no tengamos que recordar épocas lamentables donde los funcionarios locales y sus familias eran objetivos militares de los grupos al margen de la Ley”, expresó por su parte, Gilberto Toro Giraldo, director ejecutivo de Fedemunicipios.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN