Piden en el Cesar investigar casos relacionados con ambulancias

La Secretaría de Salud del Cesar solicitó investigación a autoridades competentes, tras los casos registrados en las carreteras del Cesar, en los que se ha visto afectado el personal que hace parte de la Misión Médica.

El suceso más reciente, ocurrió en el peaje de Rincón Hondo, jurisdicción de Chiriguaná, donde, al parecer, el personal de la concesión vial, se abstuvo dar pase a una ambulancia que trasladaba a una paciente con problemas cardiacos, ya que el chip de la tarjeta del vehículo no fue identificado por el lector del peaje, lo que obligaba al conductor a pagar 9.000 pesos correspondiente al valor establecido por la entidad vial.



Según versiones, la ambulancia estuvo detenida durante 35 minutos en el peaje, tiempo en que la mujer presentó una crisis y pese a la reanimación médica no le pudieron salvar la vida.



“Se trata de una paciente que fue remitida desde el Hospital Regional de Aguachica. Lo que suponemos es que la concesión vial no respetó el emblema de la Misión Médica perjudicando el estado de salud de la mujer ya que ésta requería una atención de urgencia vital”, informó el secretario de Salud, Jorge Juan Orozco.



Entre tanto, Henry Botello, quien desde hace más de 8 años se desempeña como conductor de una de las ambulancias del Hospital Regional José David Padilla Villafañe, confirmó que desde que la misión médica salió de Aguachica, a las 2:06 de la mañana del martes, con la paciente infartada e intubada, el chip del vehículo que lo exime de pagar peaje comenzó a presentar fallas.



“Son tres peajes y ya en La Floresta la tarjeta no funcionó ya que aparecía inhabilitada; lo que no sabían en el hospital regional y mucho menos yo. Sin embargo, al explicar nos dejaron pasar, pero en Rincón Hondo la historia fue distinta”, sostuvo Botello.



Relató el conductor que eran, aproximadamente, las 4 de la madrugada cuando en ese peaje el personal que atendía se rehusó a subir la talanquera para que la ambulancia pasara. De nuevo la tarjeta había presentado problemas.



“Los administradores no quisieron dejarnos pasar y ninguno de nosotros teníamos plata porque salimos de prisa en vista de la gravedad del paciente. Con un bus que pasaba intentamos recolectar los 9.600 pesos para poder pasar cuando de repente me avisan que el hijo de la paciente se había bajado y acostado en la vía en modo de protesta. Se perdieron unos 35 minutos y fue hasta que pagamos que nos dejaron pasar”, dijo Botello.

Llamado del Crue

Ante esta eventualidad y otras situaciones, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) convocó de manera extraordinaria a los miembros del Comité Departamental de Protección a la Misión Médica.



“Hacemos un llamado a las autoridades de Policía para que se garantice la seguridad del personal que se desplaza en misión médica, así como los derechos de los pacientes que son remitidos en ambulancias y que de la misma manera se ejerzan mayores controles a la hora de verificar la legalidad en la operación de estos vehículos que transitan por las vías de este territorio”, subrayó el coordinador del organismo, René Urón Pinto.



Durante la reunión también se analizaron otros temas, cómo la retención por parte de un grupo armado ilegal a una ambulancia y a su tripulación cuando se aprestaba a atender una emergencia en zona rural de Valledupar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

VALLEDUPAR