Piden desminado de territorio de desplazados en el sur de Córdoba

Quienes llegan en calidad de desplazados al corregimiento Juan José en Puerto Libertador, sur de Córdoba, aseguran que sus territorios están llenos de minas antipersonas, sembradas por los grupos ilegales que libran una batalla por el poderío de la zona limítrofe con Antioquia.

Así lo dio a conocer el alcalde de esa localidad receptora de desarraigados, Espedito Duque, quien asegura que cada día aumenta el número de víctimas que huyen de sus parcelas y se instalan de manera provisional en el albergue receptor.



"Por temor, muchas de las personas que se están desplazando han manifestado que ellos no pueden salir ni al patio de su casa porque sienten que tienen minas antipersonal por todos lados", dijo Duque.



Asegura que esta situación agudiza el problema de retorno de los labriegos, quienes se rehúsan a regresar a sus parcelas por la confrontación armada y el riesgo de caer entre la explosión de uno de esos artefactos.

"Para ellos retornar nuevamente a su territorio necesitan que el gobierno se apersone del tema de desminado y tener presencia constante allá, incluso con un programa social bien montado porque los campesinos no se van a regresar sin los derechos que le asisten", agregó.



Aunque reconoció que el Ejército y la Policía han hecho acompañamiento en el campo de refugiados y en los alrededores del pueblo, señala que se requiere una presencia más activa del Estado para garantizar el retorno definitivo de las familias.



"Es una situación de enfrentamiento de los grupos, y es competencia del Estado mirar cómo se garantiza a estas comunidades conjuntamente con nosotros el retorno a su territorio. Pero créanme que este problema no es de uno o dos meses, esto va para largo, hay muchas comunidades asentadas en un solo sitio", concluyó Espedito Duque.

Esa petición del alcalde Duque llega en momentos en que el comandante de la Séptima División del Ejército general Juan Carlos Ramírez, anunció desde Juan José, lugar de concentración de los desplazados, que tropas a su mando realizarán labores "que apoyen la búsqueda, ubicación y neutralización de posibles minas antipersonal y artefactos explosivos instalados por grupos armados organizados, y de esta manera evitar que causen daños a la comunidad".



En su visita al lugar el oficial se reunió con líderes y comunidad en general afectada por el asedio de los irregulares y acordó un plan de acompañamiento permanente de soldados "para permitir un retorno seguro y paulatino de los campesinos a sus parcelas, en donde además se desplegarán por aire y tierra, más tropas con el objetivo de desarrollar operaciones militares que permitan afectar a los grupos armados organizados y contribuir de esta manera a la estabilización de esta región del sur del departamento".

Secretario amenazado

Al problema de desplazamiento de campesinos en Puerto Libertador se suma las amenazas que en las últimas horas recibió el secretario de gobierno de ese municipio Rafael Martínez Ricardo.



Aunque no entregó detalles de los autores y las condiciones en que se produjeron las amenazas, Martínez cree que estén relacionadas por su labor en la atención de los desplazados y el manejo del orden público en su municipio.



"Este servidor de ustedes también se encuentra amenazado, desafortunadamente no he recibido todavía por parte de la Unidad Nacional de Protección la asistencia que estoy solicitando para poder estar en mi municipio ejerciendo las labores como tal", dijo.



Asegura que dicha situación no le ha impedido continuar cumpliendo con su labor, aunque reconoce que tuvo que salir de la localidad.



"Debo agradecer al señor alcalde que se ha resistido a nombrar encargos en mi puesto porque entiende que no es Rafael Martínez quien está amenazado sino la institucionalidad como tal la que en estos momentos se encuentra en riesgo. De hecho yo estoy desde la ciudad de Montería y desde otros municipios ejerciendo mis labores como tal, firmando la documentación pero esperamos que pronto se pueda solucionar esta situación y yo pueda volver al ejercicio de mi cargo desde mi municipio", concluyó.

Más de dos mil desplazados

Este lunes la Gobernación de Córdoba asumirá el roll de atención a los desplazados con entrega de alimentos, medicamentos y coordinación de jornadas escolares para los niños, de acuerdo con un anuncio hecho por la gobernadora Sandra Devia Ruiz.



El censo ayer domingo era de 2.100 personas en calidad de desplazados ubicados en el albergue temporal de Juan José, pero las autoridades locales como la Alcaldía y la Personería creen que puedan ser más debido a que muchas de las familias que han huido de las amenazas se han instalado en casas de parientes o en otras veredas cercanas.

Sin embargo, este fin de semana seguían llegando más personas procedentes de los caseríos donde la guerra sin cuartel la libran los grupos ilegales en territorios de Córdoba y Antioqui

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Puerto Libertador (Córdoba)