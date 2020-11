Colombiano que mató a su madre en EE. UU. tendría problemas mentales

Días difíciles vive la familia de Raquel Penagos, la madre colombiana que fue asesinada el pasado 27 de octubre en su vivienda del condado de Miami-Dade, en Estados Unidos.



En un angustioso llamado sus familiares por medio de la página Gofundme pidieron ayuda económica para traer a Colombia el cuerpo de la mujer.

Raquel Penagos, 55 años, oriunda de Ibagué, fue asesinada con arma blanca, presuntamente, por su hijo Santiago José Zuleta Penagos, de 23 años, quien fue detenido por la policía de ese país y presentado ante un Juzgado bajo cargos de homicidio en segundo grado e intento de homicidio en segundo grado, pues también resultó herida con cuchillo su hermana Saray Zuleta, de 25 años, quien recibe atención médica.



Ese día la Policía encontró con heridas de gravedad a Raquel y a su hija en la residencia de ellas, pero también estaba allí Santiago José, quien tenía un cuchillo en sus manos por lo que fue arrestado de inmediato sin que opusiera resistencia. A pesar de que su madre fue trasladada a un hospital, falleció.

Mi hermano tuvo un episodio muy grave, atacó a mi mamá con cuchillo, mi hermana Saray trató de ayudarla y también salió herida FACEBOOK

TWITTER

Santiago José Zuleta fue sometido a interrogatorio, pero se negó a dar declaraciones ante un juez y por el cargo de homicidio no tiene derecho a fianza.



En redes sociales una hija de Raquel Penagos pidió ayuda económica para trasladar el cuerpo a Colombia, donde le daría sepultura. También reveló que por años su hermano sufría enfermedades mentales.



(Le puede interesar: ‘Nuestra hija viajó y nos la arrebató una red de trata de personas')



“Lamentablemente mi familia sufrió una tragedia el 27 de octubre y todo comenzó hace unos años cuando mi hermano menor comenzó a sufrir de enfermedades mentales”, afirmó Camila Zuleta.



Agregó que su madre “hizo todo lo que estaba en sus manos para entender esa enfermedad y obtener la ayuda que necesitaban”.



Dijo que “como una mamá llena de amor y una heroína también dio su propia vida por él”.



“Mi hermano tuvo un episodio muy grave, atacó a mi mamá con cuchillo, mi hermana Saray trató de ayudarla y también salió herida. Mi mamá falleció, mi hermana fue hospitalizada con una puñalada en el pecho que perforó su pulmón y afortunadamente se está recuperando”, aseguró Camila Zuleta, quien agregó que quieren asegurarse que su hermano reciba sentencia y sobre todo un tratamiento correcto “pues la progenitora buscó durante años una ayuda, una respuesta para él”.



(Además: ‘Han pasado tres años y no hemos podido recuperar ni sus cenizas’)



“Cualquier tipo de contribución monetaria será apreciada. Entendemos que todos estamos viviendo tiempos difíciles, así que si no puedes ayudar monetariamente, por favor tomate un minuto para compartir esta página y correr la voz”, dice la publicación.



Con las ayudas se busca asumir el funeral y la atención médica que requiere Saray, así como el asesoramiento legal de abogados para este caso.



Raquel Penagos, madre de 3 hijos, quien quedó viuda el año pasado, se había radicado años atrás en Miami, donde fabricaba jabones de tocador artesanales con esencias. Era bachiller del colegio San Simón, de Ibagué, y se graduó en dibujo arquitectónico en la Universidad del Tolima.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

IBAGUÉ

Más noticias de Colombia

-Estas son las verdaderas causas del descalabro de la papa en Boyacá.

-Hallan sin vida a Jacqueline Quin, desaparecida en Villavicencio.

-Modelo dice que la fiscal en líos la hizo condenar con 'falso testigo'.