Piden ayuda helicoportada por incendio en la Serranía del Perijá

Un nuevo llamado al Gobierno Nacional realiza el Director departamental de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres, Gregorio Rincones, para pedir ayuda helicoportada con el fin de controlar un incendio forestal que se registra desde hace diez días en la Serranía del Perijá, en la zona rural del municipio de Fonseca, debido a que es demasiado riesgoso y extenso.

La emergencia ha consumido alrededor de 2.000 hectáreas entre las veredas, Las Colonias, Las Marimondas y Las Bendiciones, en jurisdicción del corregimiento de Conejo. Así mismo, se trabaja en la extinción de otro foco, en el sector de San Agustín.



La situación se vuelve angustiosa debido a que no pueden exponer la vida de las unidades que se encuentra sofocando el incendio. Las respuestas recibidas desde la semana anterior por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres y el Ministerio de Defensa es que las horas de vuelo correspondientes a este mes ya han sido consumidas, por lo tanto toca esperar.



Rincones, asegura que existen varios focos y es muy difícil el acceso a la zona “no podemos exponer la vida de las unidades que se encuentran sofocando el incendio. Haremos todo lo posible para que nos manden el apoyo helicoportado, porque no podemos, se nos sale de las manos, ya humanamente se ha hecho lo posible por atenderlo, pero es difícil”.



A este llamado, se sumó la representante María Cristina Soto, quien personalmente le hizo la solicitud al Ministro de Defensa, Guillermo Botero, sin que hasta el momento, se haga efectiva.



Así mismo, hizo un llamado a los campesinos y agricultores para que tengan cuidado al realizar sus prácticas de alistamiento de tierra, y para que implementen otras técnicas.



De acuerdo a lo informado por la alcaldía de Fonseca, desde el pasado domingo 48 unidades del Ejército y 58 unidades de bomberos de otros municipios trabajan para extinguir el fuego, con el apoyo de un drone para reconocimiento de área suministrado por el Sena.



Sin embargo, las autoridades, quienes han hecho un esfuerzo invaluable para controlar las llamas, manifiestan su preocupación debido a que el fuego se sigue extendiendo a otros sectores rápidamente debido a las fuertes brisas que se vienen presentando.



Los guardianes de ambiente y paz piden un auxilio, porque el fuego va a devastar todo el Distrito de Manejo Integrado de estas veredas.



Otro foco detectado por las autoridades en esta misma serranía, se encuentra en el municipio de Urumita, en cercanías del río Marquezote, en donde el Cuerpo de Bomberos hace lo posible por controlarlo situando cuatro guardarayas en los principales focos. Sin embargo, las condiciones inestables del viento, no han permitido mitigarlo. Hasta el momento se han consumido 40 hectáreas aproximadamente.



En lo que va corrido del año, 3.600 hectáreas han sido reportadas hasta el momento.



La mayoría de los casos se han registrado en la Serranía del Perijá, seguido de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Incendio en la Sierra Nevada de Santa Marta

Por su parte, campesinos e indígenas residentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, que colinda con el municipio de San Juan del Cesar, denuncian que desde el pasado 23 de marzo, un incendio destruye toda la vegetación, afectando la fauna y flora.



De acuerdo a lo señalado por el Comandante de Bomberos de San Juan del Cesar, Carlos Frías, se realizó un diagnóstico del incendio en el cerro Francisco Luis, en la comunidad de Loma del Potrero, el cual fue originado por una socola no controlada, que unido a los fuertes vientos ha ocasionado que se quemen aproximadamente unas 300 hectáreas de monte virgen.



En su extinción participa personal de la Umata, voluntarios del cuerpo de Bomberos, habitantes de la comunidad de la Loma del Potrero. Para hoy, se organiza brigada de control con la participación de nuevos miembros de las comunidades de Peña de los Indios, el Candy, Limón y Piloncito.

ELIANA MEJÍA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

VALLEDUPAR