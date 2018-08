Piden acelerar caso contra abogado que defraudó los Juegos Nacionales

Al Instituto Municipal de Deportes de Ibagué (Imdri) le tocó acudir a una tutela que instauró en la Corte Suprema de Justicia, contra la sala penal del Tribunal Superior de la capital del Tolima.

El Imdri es la entidad del resorte de la Alcaldía de Ibague que contrató unos 80.000 milllones de pesos en 2013 y 2014 para la construcción de los escenarios deportivos para los Juegos Nacionales, los cuales fueron un fiasco pues las obras, pese a que se pagaron, no llegaron ni al 30 por ciento de ejecución y permanecen abandonadas.



Mediante la tutela se solicita agilidad en el proceso que se lleva en contra de Orlando Arciniegas Lagos debido a que aún no ha sido ratificada en segunda instancia la condena de 36 años de prisión que le fue impuesta a este abogado y quien fuera asesor principal del Imdri y la Alcaldía para la época de los hechos.



Arciniegas, que recibió millonarias coimas por favorecer a contratistas de obra mediante la asignación de contratos, fue condenado en primera instancia a 36 años de prisión.

Rodolfo Salas Figueroa, apoderado del Imdri, señaló que hace más de un año no se profieran decisiones finales en este proceso y esa situación podría representar una vulneración al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.



“Esto imposibilita que las víctimas podamos interponer el respectivo incidente de reparación integral en caso de que se confirme la sentencia que ya fue impuesta”, aseguró Salas.



La denuncia toma fuerza dado que, desde que se profirió la condena en contra de Orlando Arciniegas Lagos el pasado 6 de marzo de 2017, aún no se ha decidido el recurso de apelación que interpuso el acusado para buscar una pena diferente.



En el auto de admisión se ordenó a la sala respectiva del Tribunal de Ibagué que explique las razones por la cuales a la fecha no ha tomado la decisión en el caso en mención.



Arciniegas Lagos fue condenado por los delitos de peculado por apropiación agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, interés indebido en la celebración de contratos, concusión y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.



La Corte Suprema también ordenó que el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Ibagué, el delegado de la Fiscalía, el representante del Ministerio Público y las demás partes que intervienen en el proceso, comparezcan ante la demanda y alleguen las respectivas pruebas.



IBAGUÉ