Piden a pacientes crónicos que no teman ir al médico

La Dirección Territorial de Caldas y dirigentes de varios hospitales hicieron ayer un llamado a los pacientes con enfermedades crónicas o con afectaciones graves para que no tengan miedo de asistir a los centros de salud.

Esto debido a que muchas personas con enfermedades graves no están acudiendo a los centros asistenciales por temor a contagiarse de covid-19.



Esto, si bien podría evitar algún riesgo de contagio, termina perjudicando la salud de los pacientes quienes llegan ya con patologías avanzadas o en alto nivel de descompensación de enfermedades como diabetes o hipertensión.



Uno de los hospitales que ha ya ha enfrentado esta situación es el Santa Sofía de Manizales.



“Se está presentado que el gran porcentaje de las apendicitis que está recibiendo el hospital ya son peritonitis porque se perforó el apéndice, esto debido a que se están aguantando el dolor en su casa y llegan cuando están descompensados y graves; esta situación es complicada porque aumentan el riesgo de mortalidad pues hay que operar de urgencia, también son más los días de estancia en los servicios y el costo de la operación del sistema”, comentó Carlos Alberto Piedrahíta, gerente del hospital.



El médico recordó que, por disposición del Ministerio de Salud, no todos los hospitales son para pacientes con coronavirus y que, además, se tienen protocolos especiales de atención para quienes no están contagiados. “La invitación siempre ha sido que, en lo posible, no vayan, pero si son pacientes crónicos, con problemas del corazón o diabetes o similares y llegan a sentirse mal acudan a urgencias”, añadió Piedrahíta.



La situación es generalizada, tanto en hospitales públicos como privados, siendo los pacientes con cáncer los que generan mayor preocupación. Así lo explicó Juan Felipe Valencia, director científico del SES Hospital de Caldas.



“Caldas tiene altas cifras de mortalidad por cáncer, está por encima del promedio nacional. Los llamamos y les explicamos que abandonar o postergar los tratamientos no se recomienda, pero el miedo no les deja asistir”, precisó Valencia.



El médico comentó que tanto este como otros hospitales han invertido millonarias sumas en adecuarse para que ser seguros, por lo que invitó a acudir implementando protocolos personales de bioseguridad.



“Hay lavamanos portátiles en todos los pisos, dispensadores de alcohol, entradas separadas para quienes tienen sospecha de coronavirus; es todo un protocolo y cuando vayan a urgencias verán que hay distanciamiento y todos usan tapabocas. La invitación es a acudir y no permitir que su salud se deteriore”, apuntó.



Al respecto, la directora de la Territorial de Salud de Caldas, Jimena Aristizábal, informó que EPS e IPS están haciendo un fuerte trabajo de socialización para recordarle a los pacientes que “no todo es covid-19”. “También hay que acudir a la vacunación, pues otras enfermedades como el dengue y tuberculosis siguen latentes y deben contrarrestarse”, dijo.



La funcionara explicó que la ausencia de usuarios también influye en el flujo económico de los hospitales.



“Hemos tenido graves implicaciones para el recaudo de cartera y el pago del mes de los médicos y demás personal, al no facturar no hay cómo suplir la nómina”, indicó Aristizábal, quien reiteró el llamado para protegerse del covid-19.



