La Procuraduría General le pidió al alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, que se abstenga de realizar eventos en el Coliseo Mayor hasta que este tenga el aval del Ministerio del Deporte.



Según el ente de control el contrato celebrado con la Secretaría de Infraestructura aún no ha terminado y por ello no debe ser utilizado. Además, faltarían ajustes técnicos a la estructura.

Aparentemente el alcalde habría anunciado que este escenario sería el lugar donde se llevaría a cabo la 'Audiencia Pública de Rendición de Cuentas' del primer semestre 2023. La fecha estaba pactada para el 12 de agosto de este año, cuando aún no se ha terminado la obra.



Tras conocer los deseos del alcalde, Mindeporte hizo una denuncia que llegó hasta la Procuraduría. Como el escenario aún no tiene el aval, podría presentar un riesgo para las personas que ingresen.



“Para la Procuraduría, la convocatoria a este evento masivo en la misma fecha en que se cumple el plazo de ejecución del bilateral para construir el Coliseo Mayor, sin contar con el acta de recibo a satisfacción, no solo pone en riesgo la vida e integridad de los ciudadanos que asistan a la audiencia, sino también la obra inconclusa y los recursos públicos allí invertidos, por cuanto no se han realizado las pruebas de carga a la estructura, previas a la puesta en servicio al público”, explicó el ente de control.



El ente le pidió también a la secretaría de Infraestructura de la ciudad y a la firma interventora HM Ingeniería SAS que estén atentas a la situación y no permitan una apertura al público del recinto.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO