La ciudad de Ibagué, Tolima, iniciará este lunes 31 de enero nuevos horarios en la aplicación del Pico y Placa, pero la novedad es que las restricciones vehiculares no abarcan ciertas horas del día como se venía haciendo, sino que serán sectorizadas e irán de 6 de la mañana a 9 de la noche de lunes a viernes.

Las restricciones operarán en un amplio sector de la ciudad denominado ‘Zona de baja Emisión’ o gran anillo vial para mejorar la movilidad y a la vez disminuir las emisiones de gases contaminantes en sectores densamente congestionados.



En la semana del 24 al 31 de enero se aplicarán comparendos pedagógicos y se acudirá a campañas para dar a conocer los cambios que fueron anunciados por el alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, quien señaló que la medida no se aplica sábados, domingos ni festivos.

Los vehículos particulares no podrán circular desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, de lunes a viernes, de la calle 10 hasta la 83, entre la carrera Primera y la Octava FACEBOOK

"Los vehículos particulares no podrán circular desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, de lunes a viernes, de la calle 10 hasta la 83, entre la carrera Primera y la Octava", aseguró el alcalde.



La restricción opera de la siguiente manera: comienza en la calle 10, entre carreras Primera y Octava, luego, desciende por la avenida Guabinal hasta la intersección de la calle 25, y en ese punto gira hacia la avenida Ambalá para llegar a la calle 77, en la glorieta de El Vergel. Luego, asciende por la calle 77, entre los barrios La Campiña y El Jordán, para llegar a Los Arrayanes, donde toma la carrera Quinta y va a la glorieta del Éxito de la calle 83, para continuar por la avenida Pedro Tafur y la glorieta de Mirolindo.



En Mirolindo se sube por esa avenida hasta el búnker de la Fiscalía para tomar la avenida Ferrocarril y seguir hacia la calle 19, junto al Terminal de Transportes, de donde se asciende por la avenida Primera para concluir en la calle 10, en el centro de la ciudad.



Ese es el polígono o zonas de baja emisión en la que los vehículos con Pico y Placa no pueden ingresar durante los horarios de restricción, pero si un ciudadano vive en las zonas de Boquerón, El Salado, Picaleña, Calambeo, 20 de Julio, o en los barrios del sur, entre otros sectores, y quiere llegar a la zona céntrica, puede hacerlo por vías habilitadas de la periferia que no tienen Pico y Placa.



"Vamos todos a poner de nuestra parte un día de la semana para cumplir las medidas", dijo el alcalde de Ibagué.



El Pico y Placa tendrá un trabajo visual con planos, demarcaciones y pedagogía en las calles y avenidas, con el fin de evitar confusiones en los conductores.



Las restricciones con los números de placas no variaron y se mantienen como venían funcionando:



Lunes: 0 y 1



Martes: 2 y 3



Miércoles: 4 y 5



Jueves: 6 y 7



Viernes: 8 y 9