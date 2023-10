Atención conductores: este es el pico y placa en Pereira para el viernes 27 de octubre

Pereira sigue firme en su compromiso de mejorar la fluidez del tráfico y fomentar la movilidad sostenible al continuar aplicando el sistema pico y placa durante todo el mes de octubre. Cabe destacar que esta medida se ajustó en abril de este año y permanece en vigor hasta la fecha.

Es de suma importancia que todos los propietarios de vehículos particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, tanto para uso privado como oficial, estén informados sobre estas restricciones para evitar posibles sanciones.



Pico y placa 27 de octubre en Pereira

Según lo establecido en la normativa, el programa semanal de pico y placa para vehículos de servicio particular y oficial es el siguiente:

Lunes: Placas terminadas en 1 y 0. Martes: Placas terminadas en 2 y 3. Miércoles: Placas terminadas en 4 y 5. Jueves: Placas terminadas en 6 y 7. Viernes: Placas terminadas en 8 y 9.

Por otro lado, en el caso de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, la restricción se basa en el primer dígito de la matrícula.



En cuanto al pico y placa en Pereira para el viernes 27 de octubre, se establece que los vehículos cuyos dígitos finales sean 8 y 9 no podrán circular en los horarios específicos. Lo mismo se aplica a las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos cuyas matrículas comiencen con 8 y 9.



Es relevante mencionar que, aunque estas medidas se aplican tanto en áreas urbanas como suburbanas de Pereira, algunas carreteras de carácter departamental, nacional y concesionado están exentas de esta restricción. Estas incluyen:

Autopistas del Café. Ruta Condina. Desvío La Romelia - El Pollo. Camino El Tigre - Cerritos. Ruta Marsella - Turín. Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

Los horarios específicos de restricción son de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Los conductores que no cumplan con esta normativa se enfrentarán a una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales, además de los costos asociados a la retención del vehículo.



Es importante tener en cuenta que la restricción no se aplica los sábados, domingos ni en días festivos, a menos que las autoridades distritales de la ciudad lo determinen de manera excepcional.

*Este contenido fue hecho con asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO