Evite multas: este es el pico y placa en Pereira para este viernes 20 de octubre

Pereira continúa con su compromiso de mejorar el flujo vehicular y fomentar un tránsito más sostenible, manteniendo en vigencia el pico y placa durante todo octubre.

Es vital que todos los propietarios de vehículos particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, tanto de uso privado como oficial, estén al tanto de estas limitaciones para prevenir sanciones.

Pico y placa en Pereira para este viernes 20 de octubre

Basándose en el último número de la placa, la restricción para el viernes 20 de octubre estipula que los vehículos que terminen en 8 y 9 no están permitidos en las vías durante los horarios definidos.

Por otro lado, para las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, la restricción se determina por el primer dígito de la placa. En este caso, aquellos vehículos con matrículas que comiencen con 8 y 9 tampoco podrán circular en los tiempos designados.

Esta es la medida que se llevará acabo para el viernes. Foto: Instagram: Instituto de Movilidad de Pereira

Aunque estas medidas rigen tanto en las áreas urbanas como suburbanas de Pereira, existen ciertas vías de carácter departamental, nacional y concesionado que están exentas, tales como:



- Autopistas del Café

- Ruta Condina

- Desvío La Romelia - El Pollo

- Camino El Tigre - Cerritos

- Ruta Marsella - Turín

- Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá



En cuanto a las horas específicas de restricción, estas son: de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Aquellos conductores que no cumplan con esta norma se exponen a una multa que asciende a 15 salarios mínimos diarios legales en curso, sumado a los gastos derivados de la retención del vehículo.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad dePereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.