¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Pereira el viernes 2 de febrero

La medida de pico y placa en Pereira continúa siendo un componente vital en la gestión de tráfico y movilidad urbana de la ciudad.



(Leer más: En Sucre la policía prohíbe la circulación de menores de edad en noches y madrugadas).



Para el día viernes 2 de febrero de 2024, se aplicarán restricciones específicas para motos, carros particulares y taxis, según las disposiciones de las autoridades.

Restricciones en la movilidad

El horario de restricción será desde las 6 a.m. hasta las 10 a.m. y luego desde las 4 p.m. hasta las 8 p.m. Es importante que los conductores planifiquen sus viajes teniendo en cuenta estas franjas horarias para evitar inconvenientes.



(Siga leyendo: Más de 300 familias renunciaron al sueño de tener vivienda propia en Valledupar).



En cuanto al pico y placa en Pereira para el viernes 2 de febrero, se establece que los vehículos cuyos dígitos finales sean 8 y 9 no podrán circular en los horarios específicos. Lo mismo se aplica a las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos cuyas matrículas comiencen con 8 y 9.

Facebook Twitter Linkedin

Así funcionará la medida el 14 de septiembre. Foto: Alcaldía de Pereira

Excepciones al pico y placa en Pereira



Es esencial subrayar que, si bien las restricciones de pico y placa se aplican de manera general en las zonas urbanas y suburbanas de Pereira, existen ciertas carreteras de importancia departamental, nacional y bajo concesión que no están sujetas a estas medidas. Estas vías incluyen:

Autopistas del Café Ruta Condina Desvío La Romelia - El Pollo Camino El Tigre - Cerritos Ruta Marsella - Turín Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá

Pico y placa para taxis

Los taxis también se ven afectados por esta medida. En este caso, los vehículos con placas que terminan con el número 2 tendrán restricción de circulación.



Se recomienda a los ciudadanos utilizar alternativas de transporte como el transporte público, bicicletas o patines, en línea con los esfuerzos de la ciudad por promover la movilidad sostenible.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.