Evite multas: así regirá el pico y placa en Pereira en viernes 12 de enero

Los conductores en Pereira deben estar atentos a las restricciones de tráfico del programa Pico y Placa, que se aplicarán este viernes 12 de enero. La medida, diseñada para mejorar la movilidad y reducir la congestión en la ciudad, afectará a ciertos vehículos según el último número de su placa.

Pico y placa Pereira

La restricción estará vigente en dos franjas horarias: de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Es esencial que los conductores planifiquen sus viajes teniendo en cuenta estos horarios para evitar inconvenientes.



Este viernes, los carros particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos con placas terminadas en 8 y 9 no podrán circular durante las horas establecidas del Pico y Placa.



Estas son las medidas para este martes decembrino. Foto: Facebook: Instituto de movilidad de Pereira.

Zonas afectadas

Es importante recordar que algunas áreas y vías de Pereira están exentas de esta restricción, incluyendo carreteras de jurisdicción departamental y nacional, así como vías bajo concesión como:



Así funcionará la medida. Foto: Alcaldía de Pereira.

Autopistas del Café Ruta Condina Desvío La Romelia - El Pollo Camino El Tigre - Cerritos Ruta Marsella - Turín Cruce de la Glorieta San Joaquín hacia dirección Alcalá.

El Pico y Placa en Pereira busca aliviar la congestión durante las horas pico, promoviendo así una mejor movilidad urbana y contribuyendo al cuidado del medio ambiente mediante la reducción de emisiones contaminantes. Además, esta medida facilita la ejecución de obras públicas y promueve el uso de alternativas de transporte como bicicletas, patines y transporte público.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



