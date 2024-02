¡Atención! Pico y placa en Pereira para el miércoles 7 de febrero de 2024

La medida de Pico y Placa, implementada en la ciudad de Pereira como parte del plan de movilidad y control de tráfico, continúa vigente este miércoles 7 de febrero.



(Leer más: ¡Pare, pare! Conductora se lleva a operario de grúa sobre capó de su carro en Pereira).



Con el propósito de facilitar la movilidad urbana y disminuir los niveles de congestión vehicular, se establecen restricciones específicas para motocicletas, carros particulares y taxis.

Para el día miércoles, las restricciones del Pico y Placa se aplicarán en los siguientes horarios: de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Durante estas franjas, se espera que los ciudadanos ajusten sus desplazamientos o busquen alternativas de transporte, en concordancia con las siguientes restricciones:

Restricciones para motos

Las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos con placas que terminan en los números 4 y 5 tendrán restricción de circulación.

La medida aplica para carros y motos en la ciudad. Foto: Facebook: Instituto de Movilidad de Pereira

Medidas para carros particulares

Los vehículos particulares con placas finalizando en 4 y 5 también estarán sujetos a la restricción de Pico y Placa.

Es crucial destacar que las medidas de Pico y Placa implementadas en Pereira no afectan a todas las vías de la ciudad.



(Seguir leyendo: Alerta en Pereira por posibilidad de que se registren fuertes aguaceros).



Existen rutas clave, tanto de relevancia departamental como nacional y bajo concesión, donde estas restricciones no se aplican. Estas vías son fundamentales para el tránsito y la conectividad regional y están exentas de la medida de Pico y Placa. Las carreteras y rutas donde no se aplica esta normativa incluyen:

Autopistas del Café Ruta Condina Desvío La Romelia - El Pollo Camino El Tigre - Cerritos Ruta Marsella - Turín Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá

Estas vías son fundamentales para el flujo vehicular constante y eficiente, por lo que se mantienen fuera del alcance de la medida de Pico y Placa, asegurando así una movilidad ininterrumpida en rutas estratégicas de la ciudad y sus alrededores.

Pico y placa para taxis

En el caso de los taxis, la medida afectará a aquellos con placas terminadas en el número 2.

Se recomienda a los conductores planificar sus rutas y horarios de viaje teniendo en cuenta las restricciones mencionadas. Además, se insta a los ciudadanos a utilizar métodos alternativos de transporte, como bicicletas, patines o el transporte público, para así contribuir a la disminución de la congestión y el cuidado del medio ambiente.



La Alcaldía de Pereira es la entidad encargada de anunciar y gestionar las medidas de Pico y Placa en la ciudad. Los cambios en la normativa o en los horarios de restricción se comunicarán oportunamente a través de los canales oficiales y medios de comunicación.



(Le puede interesar: Fuertes lluvias en Pereira dejaron una persona fallecida y afectaciones en automóviles).



Para más información, los ciudadanos pueden consultar el sitio web de la Alcaldía o acercarse a las oficinas de tránsito para resolver dudas y obtener detalles adicionales sobre la medida de Pico y Placa y su aplicación en Pereira.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión del periodista y un editor.