¡Pilas! Así será el pico y placa en Pereira para el miércoles 29 de noviembre

Los ciudadanos de Pereira deben tener en cuenta las restricciones del pico y placa vigentes para el día miércoles 29 de noviembre. La medida, implementada por la Alcaldía de Pereira, busca optimizar el flujo vehicular y disminuir los niveles de congestión en las horas pico.

Pico y placa Pereira para el 29 de noviembre de 2023

Este miércoles 29 de noviembre, las regulaciones de pico y placa afectarán a los carros particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, con un enfoque en aliviar las horas pico de tráfico y fomentar el uso de transportes alternativos.

Los vehículos con placas terminadas en los números 4 y 5 no podrán circular en las franjas horarias de la mañana de 6 a.m. a 10 a.m., y de la tarde de 4 p.m. a 8 p.m., dentro de las zonas urbanas y suburbanas de Pereira.

La medida aplica en todas vías suburbanas y urbanas de la ciudad. Foto: Instagram: @movilidadpereira

Pico y placa para motos



Para el miércoles 29 de noviembre de 2023, en la ciudad de Pereira, la restricción de pico y placa aplicará también a las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos.

Los vehículos que posean el primer número de placa 4 y 5 también estarán sujetas a la restricción en las mismas franjas horarias.

Así funcionará la medida el 14 de septiembre. Foto: Alcaldía de Pereira

¿Cómo funciona la medida?



El Decreto No. 0574 de 01 de abril de 2022 es el documento legal que establece y regula la medida de pico y placa en la ciudad de Pereira. Este define las normas, horarios, y regulaciones específicas para controlar el flujo vehicular en la ciudad.

La rotación semanal del pico y placa en Pereira es la siguiente:

Lunes: 1 y 0. Martes: 2 y 3. Miércoles: 4 y 5. Jueves: 6 y 7. Viernes: 8 y 9.

Es importante destacar que ciertas vías están exentas de esta medida, como Autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y el Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

La sanción correspondiente a esta infracción consiste en una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para el conductor y/o propietario del vehículo automotor que incumpla con las restricciones de movilidad.

Tragedia en Pereira: ¿qué pasó?



*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO