Evite multas: conozca el pico y placa en Pereira para el miércoles 21 de febrero

En un esfuerzo continuo por mantener la fluidez del tráfico y contribuir al cuidado del medio ambiente, la Alcaldía de Pereira anuncia las restricciones de pico y placa para el día miércoles 21 de febrero de 2024, aplicables tanto en zonas urbanas como suburbanas de la ciudad.

Pico y placa en Pereira para el miércoles 21 de febrero de 2024

Para este día, los vehículos particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos, y cuatrimotos con placas terminadas en los números 4 y 5 no podrán circular durante las horas pico establecidas, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m.

La medida de pico y placa es una de las estrategias implementadas por la ciudad de Pereira para gestionar la demanda de transporte y evitar retrasos significativos en la movilidad urbana.



Además de promover el uso de métodos de transporte alternativos, como bicicletas, patines, y el transporte público, esta medida busca facilitar la realización de obras en la ciudad y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes, alineándose con las iniciativas de cuidado medioambiental.

La medida aplica en todas vías suburbanas y urbanas de la ciudad. Foto: Instagram: @movilidadpereira

Excepciones y vías exentas

Es importante destacar que la medida de pico y placa no se aplica en carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión, como la Autopista del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y el Cruce de la Glorieta San Joaquín en dirección a Alcalá. Estas vías permanecerán accesibles para todos los vehículos, independientemente de la numeración de sus placas.

Restricciones para taxis

Es importante que los conductores de taxi en Pereira estén al tanto de que las normativas de pico y placa también son aplicables a ellos.



Específicamente, el miércoles 21 de febrero, aquellos taxis cuyas matrículas finalicen en 4 no podrán circular, como parte de las medidas para mejorar el flujo vehicular en la ciudad.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión del periodista y un editor.