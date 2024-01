Atentos, conductores: así regirá el pico y placa en Pereira el miércoles 17 de enero

Los habitantes y visitantes de Pereira deben estar atentos a las regulaciones de tráfico vigentes para este miércoles 17 de enero, en el marco de la medida de pico y placa, que busca optimizar la movilidad y disminuir la congestión vehicular en la ciudad.



Pico y placa Pereira

Las restricciones aplican en dos franjas horarias, de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., abarcando las horas pico de tráfico en la ciudad.



Para carros particulares, los vehículos con placas terminadas en 4 y 5 no podrán circular durante las horas establecidas. En el caso de las motos, incluyendo motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, la restricción aplica igualmente para las placas que finalicen en 4 y 5.



Atento a las medidas de tránsito. Foto: Instagram: @movilidadpereira

Pico y placa para taxis

Para el miércoles 17 de enero, los taxis terminados en placas con el número 9 tendrán restricción en la movilidad.



Zonas afectadas

Es importante recordar que esta medida no aplica en carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión como:

Autopistas del Café. Ruta Condina. Desvío La Romelia - El Pollo. Camino El Tigre - Cerritos. Ruta Marsella - Turín. Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

La Alcaldía de Pereira implementa esta medida no solo para mejorar la movilidad urbana sino también para contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y fomentar el uso de medios de transporte alternativos. Esta política se alinea con las prácticas de otras ciudades en Colombia y el mundo, buscando un equilibrio entre la necesidad de movilidad y la sostenibilidad ambiental.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO