¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Pereira el martes 9 de enero

La Alcaldía de Pereira ha anunciado las últimas actualizaciones en la medida de Pico y Placa, efectivas para el martes 9 de enero, en un esfuerzo continuo por mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

Pico y placa Pereira

La restricción de tráfico para carros particulares y motocicletas se mantendrá en las franjas horarias de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., cubriendo las horas pico de la mañana y de la tarde.



Para este martes, los vehículos con placas terminadas en los números 2 y 3 deberán acatar la medida. Esto incluye no solo carros particulares, sino también motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos.



(Le puede interesar: Con la llegada de la familia Castañeda, Pasto goza su Carnaval de Negros y Blancos).

Facebook Twitter Linkedin

Así funcionará la medida. Foto: Alcaldía de Pereira.

Estas son las zonas en las que presentarán afectaciones

Es importante recordar a los conductores que la medida de Pico y Placa se aplica en las zonas urbanas y suburbanas de Pereira. Sin embargo, hay excepciones en ciertas vías como:



(De interés: Inició su sueño de hacer ejercicio en el 2024 y lo asesinaron a tiros mientras trotaba).

Facebook Twitter Linkedin

Atento a las medidas de tránsito. Foto: Instagram: @movilidadpereira

Autopistas del Café Ruta Condina Desvío La Romelia Camino El Tigre - Cerritos Ruta Marsella - Turín Cruce Glorieta San Joaquín hacia Alcalá

La implementación de Pico y Placa busca aliviar la congestión durante las horas más concurridas, promover el uso de medios de transporte alternativos y apoyar la reducción de emisiones contaminantes. Esta medida se alinea con los esfuerzos de la ciudad por mejorar la movilidad urbana y el cuidado del medio ambiente.



La Alcaldía de Pereira recuerda a los conductores la importancia de respetar las normativas de tráfico para contribuir a una mejor movilidad en la ciudad. Se insta a planificar los viajes con anticipación y considerar alternativas de transporte en los días afectados por la restricción.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS CONDE

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO