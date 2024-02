¡Tenga cuidado! Este es el pico y placa en Pereira para el martes 27 de febrero de 2024

La Alcaldía de Pereira anunció ajustes en el programa de pico y placa, en un esfuerzo continuo por mejorar la movilidad y la calidad de vida de sus habitantes.



A partir del lunes 26 de febrero de 2024 se implementaron nuevas medidas que buscan optimizar el flujo vehicular y contribuir a la reducción de los niveles de contaminación en la ciudad.

Pico y placa en Pereira para el martes 27 de febrero de 2024

Para el martes 27 de febrero, los vehículos particulares con placas terminadas en 2 y 3 no podrán circular en la nueva franja horaria de 6:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.





Del mismo modo, las motocicletas, motocarros, mototriciclos, y cuatrimotos con placas que inicien en 2 y 3, no podrán circular.

Esta medida busca promover el uso de medios de transporte alternativos y sostenibles, como bicicletas y transporte público, facilitando así la realización de diversas obras urbanas y contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

¡CAMBIOS EN EL PICO Y PLACA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS! 🛑 A partir del próximo lunes 26 de febrero, la medida se extenderá de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. La restricción será pedagógica hasta el 10 de marzo. Para más información, revisa el comunicado oficial en https://t.co/A7JhUWp6z6 pic.twitter.com/7WQ0jYWzff — Alcaldía de Pereira (@Alcaldiapereira) February 20, 2024

Excepciones a la norma

Las carreteras exentas de la restricción de pico y placa incluyen: el Viaducto César Gaviria Trujillo, la Avenida del Ferrocarril, la variante La Romelia - El Pollo, la carretera Pereira - Armenia hasta el área conocida como punto 30, la Variante Condina, la ruta El Tigre - Cerritos y el cruce en la glorieta de San Joaquín - Alcalá.

Pico y placa para taxis

Es importante que los conductores de taxi en Pereira estén al tanto de que las normativas de pico y placa también son aplicables a ellos.



Específicamente, el martes 27 de febrero, aquellos taxis cuyas matrículas finalicen en 9 no podrán circular, como parte de las medidas para mejorar el flujo vehicular en la ciudad.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión del periodista y un editor.