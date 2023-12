Ojo: así regirá el pico y placa en Pereira para este martes 19 de diciembre de 2023

El pico y placa se ha convertido en un elemento clave en la movilidad urbana de Pereira. Esta medida, implementada para gestionar eficientemente el flujo vehicular y reducir la congestión, ha mostrado ser una herramienta esencial en la organización del tránsito en la ciudad.



Este martes 19 de diciembre, los conductores en Pereira deben estar atentos a las restricciones del pico y placa. Es esencial para los conductores de vehículos particulares, motos y taxis conocer y respetar las normativas para evitar sanciones y contribuir al mejoramiento del tránsito en la ciudad.

Restricciones para vehículos particulares y motos

Las restricciones de pico y placa para carros particulares y motos son idénticas este martes. Los vehículos con placas que terminan en los números 2 y 3 no podrán circular durante las horas establecidas. En el caso de las motos, aquellas cuyas matrículas inicien en 2 y 3 también están sujetas a la normativa.



Es importante recordar que el horario de restricción es de 6 a.m. a 10 a.m. y luego nuevamente de 4 p.m. a 8 p.m. Es importante tener en cuenta que la restricción no se aplica los sábados, domingos ni en días festivos, a menos que las autoridades distritales de la ciudad lo determinen de manera excepcional.

La medida no presenta novedades esta semana. Foto: iStock / Instagram: @movilidadpereira

Es relevante mencionar que, aunque estas medidas se aplican tanto en áreas urbanas como suburbanas de Pereira, algunas carreteras de carácter departamental, nacional y concesionado están exentas de esta restricción. Estas incluyen:

Autopistas del Café. Ruta Condina. Desvío La Romelia - El Pollo. Camino El Tigre - Cerritos. Ruta Marsella - Turín. Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

Pico y placa para taxis en Pereira

Los taxis también se ven afectados por la medida del pico y placa. Para este martes, los taxis con números de placa que terminen en 9 no deben circular durante las horas pico. Esto forma parte de los esfuerzos continuos por mantener un flujo vehicular eficiente y reducir la congestión en las horas más críticas del día.

El incumplimiento de la medida de pico y placa puede llevar a sanciones significativas, como la imposición de una multa de 15 salarios mínimos legales vigentes, junto con la inmovilización del vehículo y los gastos asociados del traslado.



*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



JOHAN STEVEN GUERRERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO