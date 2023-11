¡Ojo! Así regirá la medida del pico y placa en Pereira para el lunes 20 de noviembre

La ciudad de Pereira implementará este lunes 20 de noviembre de 2023 su habitual medida de pico y placa, una iniciativa clave para la gestión del tráfico y la movilidad urbana.



Esta busca reducir la congestión en las horas pico y promover el uso de transportes alternativos. Es esencial para mantener un flujo vehicular fluido y sostenible en la ciudad.



Pico y placa lunes 20 de noviembre de 2023

La medida de pico y placa en Pereira sigue un sistema de rotación diseñado para distribuir de manera equitativa las restricciones de tráfico entre los diferentes vehículos, según el último dígito de sus placas.



La restricción se implementa en dos franjas horarias estratégicas para optimizar la movilidad y reducir la congestión vehicular en los momentos de mayor tráfico. La primera franja horaria de la mañana se extiende desde las 6 a.m. hasta las 10 a.m., y la otra es en la tarde de 4 p.m. a 8 p.m.



Para el lunes 20 noviembre, las placas de vehículos particulares que terminen en 0 y 1 no podrán transitar en la vías de la ciudad.



Por su parte, en el caso de las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, se tomará en cuenta el primer número de la placa, quedando así excluidos de circulación aquellos que comiencen con los dígitos 0 y 1 en los horarios señalados.



Así funcionará la medida el 20 de noviembre. Foto: Alcaldía de Pereira

La medida en pico y placa en Pereira funciona de la siguiente manera:

Lunes: 0 y 1. Martes: 2 y 3. Miércoles: 4 y 5. Jueves: 6 y 7. Viernes: 8 y 9.

¿Qué zonas están fuera de la medida?

A pesar de que esta medida se aplica tanto en zonas urbanas como en las suburbanas de la ciudad, hay carreteras de jurisdicción departamental, nacional y bajo concesión que quedan fuera de esta restricción. Estas son:

Autopistas del Café. Ruta Condina. Desvío La Romelia - El Pollo. Camino El Tigre - Cerritos. Ruta Marsella - Turín. Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

Vale destacar que la sanción correspondiente al incumplimiento de la medida consiste en una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para el conductor y/o propietario del vehículo automotor que incumpla con las restricciones de movilidad.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO