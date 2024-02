¡Tenga cuidado! Así regirá el pico y placa en Pereira este lunes 19 de febrero

La Alcaldía de Pereira ha anunciado la continuación de las medidas de pico y placa para mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

Este lunes 19 de febrero de 2024, las restricciones de tráfico para carros particulares y motos se aplicarán según el último número de la placa, en un esfuerzo por mantener fluida la circulación y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Horarios del pico y placa en Pereira

Las franjas horarias durante las cuales se aplicará el pico y placa serán de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., abarcando tanto zonas urbanas como suburbanas de la ciudad.



Se hace excepción en carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión, donde la medida no tendrá efecto.



Pico y placa en Pereira para el lunes 19 de febrero de 2024

Para los carros particulares, los números de placa restringidos este lunes serán el 1 y el 0. La medida busca disminuir la cantidad de vehículos en las calles durante las horas pico, facilitando así la movilidad y reduciendo el impacto ambiental.



En cuanto a las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, también se aplicará la restricción a los vehículos con el primer número de placa 1 y 0. La Alcaldía de Pereira enfatiza la importancia de la colaboración de todos los conductores para garantizar el éxito de esta medida.

Así funcionará la medida el 14 de septiembre. Foto: Alcaldía de Pereira

Vías exentas de picoy placa

Es importante recordar que las restricciones no aplican en autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y el Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá, permitiendo así una mayor fluidez en rutas alternas.

Restricciones para taxis

Es importante que los conductores de taxi en Pereira estén al tanto de que las normativas de pico y placa también son aplicables a ellos.



Específicamente, el lunes 19 de febrero, aquellos taxis cuyas matrículas finalicen en 2 no podrán circular, como parte de las medidas para mejorar el flujo vehicular en la ciudad.

*Este contenido fue escrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión del periodista y un editor.