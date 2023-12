Atentos, conductores: así regirá el pico y placa en Pereira el lunes 11 de diciembre

A medida que la ciudad de Pereira sigue trabajando en la gestión efectiva del tráfico y la movilidad urbana, la medida de pico y placa se mantiene como una herramienta clave para aliviar la congestión en las horas pico.



Este lunes 11 de diciembre, los conductores de Pereira deben estar atentos a las restricciones vigentes para garantizar un flujo de tráfico más fluido y contribuir al bienestar ambiental de la ciudad.

Pico y placa Pereira 11 de diciembre

La medida del pico y placa en Pereira se aplica en dos franjas horarias: de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Durante estas horas, los vehículos afectados por la restricción no deben circular en las zonas urbanas y suburbanas de la ciudad.



Los carros particulares con placas terminadas en 1 y 0 no podrán circular en las horas establecidas. Se establece la misma restricción para las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos con placas iniciando en 1 y 0.

La medida aplica en las vías urbanas y suburbanas de la ciudad. Foto: Facebook: Instituto de Movilidad de Pereira

Esta medida aplica en todas las áreas de la ciudad, con la excepción de las carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión, como Autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y el Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.



¿Cómo funciona la medida?

El decreto No. 0574 de 01 de abril de 2022 es el documento legal que establece y regula la medida de pico y placa en la ciudad de Pereira. Este define las normas, horarios, y regulaciones específicas para controlar el flujo vehicular en la ciudad.



La rotación semanal del pico y placa en Pereira es la siguiente:

Lunes: 1 y 0. Martes: 2 y 3. Miércoles: 4 y 5. Jueves: 6 y 7. Viernes: 8 y 9.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por la Alcaldía de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



LAURA CAMILA RAMOS

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO