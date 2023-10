Evite multas, este es el pico y placa en Pereira para el jueves 26 de octubre

Pereira mantiene su compromiso de mejorar la circulación vehicular y promover un tráfico más sostenible al continuar aplicando el sistema pico y placa durante todo el mes de octubre.



Cabe señalar que la medida fue modificada en abril de este año y se sigue manteniendo hasta ahora.

Es esencial que todos los dueños de vehículos particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, ya sea para uso privado u oficial, estén al tanto de estas restricciones para evitar sanciones.



De acuerdo con lo estipulado en la norma, este sería el orden semanal del pico y placa para vehículos de servicio particular y oficial:

Lunes: placas terminadas en 1 y 0 Martes: placas terminadas en 2 y 3 Miércoles: placas terminadas en 4 y 5 Jueves: placas terminadas en 6 y 7 Viernes: placas terminadas en 8 y 9

Por otra parte, en el caso de las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos funciona con el primer dígito de la matrícula.

Pico y placa Pereira este jueves 26 de octubre



En ese sentido, la restricción para el jueves 26 de octubre establece que los vehículos cuyos dígitos finales sean 6 y 7 no podrán circular en los horarios específicos.



En el caso de motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, la restricción se basa en el primer dígito de la placa, lo que significa que aquellos vehículos con matrículas que comiencen con 6 y 7 tampoco podrán circular en los horarios establecidos.

Es importante destacar que, aunque estas medidas se aplican tanto en las áreas urbanas como en las suburbanas de Pereira, algunas carreteras de carácter departamental, nacional y concesionado están exentas de esta restricción. Entre estas vías se incluyen:

Autopistas del Café Ruta Condina Desvío La Romelia - El Pollo Camino El Tigre - Cerritos Ruta Marsella - Turín Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá

Los horarios específicos de restricción son de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Aquellos conductores que no cumplan con esta normativa se enfrentarán a una multa de 15 salarios mínimos diarios legales, además de los costos asociados a la retención del vehículo.



Es importante señalar que la restricción a la movilidad no se aplica los sábados, domingos ni en los días festivos, a menos que las autoridades distritales de la ciudad lo determinen excepcionalmente.

*Este contenido fue hecho con asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO