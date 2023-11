¡Pilas! Así será el pico y placa en Pereira para el jueves 23 de noviembre de 2023

El pico y placa en Pereira es una medida de regulación del tráfico vehicular diseñada para mejorar la movilidad en la ciudad, que se aplica tanto en zonas urbanas como suburbanas, con excepción de carreteras de jurisdicción departamental, nacional y bajo concesión.

Pico y placa para el jueves 23 de noviembre de 2023

Para los vehículos particulares, la restricción de pico y placa para este jueves 23 de noviembre aplica a aquellos cuyas placas terminan en los números 6 y 7.

Las franjas horarias para el Pico y Placa son de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., según lo establecido por el Decreto No. 0574 de 01 de abril de 2022.

(De interés: Comunidades indígenas bloquean la carretera entre Pereira y Quibdó desde hace 8 días).

Así funcionará la medida el 23 de noviembre. Foto: Alcaldía de Pereira

Esta medida se aplica tanto en zonas urbanas como suburbanas de la ciudad, excluyendo carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión como Autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

Pico y placa para motos

La restricción de pico y placa también se extiende a los vehículos de dos ruedas. Las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos con el primer número de placa que inician con los números 6 y 7 deberán acatar la medida este jueves.

(Lea: ¿Por qué Pereira es la ciudad más pet-friendly de Suramérica?).

La medida aplica para motos. Foto: Facebook: Instituto de Movilidad de Pereira

¿Cómo funciona el pico y placa en Pereira?



La rotación semanal del pico y placa en Pereira es la siguiente:

(A continuación: Pereira: sede de los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023).

Lunes: 1 y 0. Martes: 2 y 3. Miércoles: 4 y 5. Jueves: 6 y 7. Viernes: 8 y 9.

La sanción correspondiente a esta infracción consiste en una multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) para el conductor y/o propietario del vehículo automotor que incumpla con las restricciones de movilidad.

La implementación del pico y placa en Pereira busca aliviar la congestión durante las horas pico, promoviendo así una movilidad más fluida y eficiente en la ciudad. Además, contribuye a la reducción de emisiones contaminantes, alentando el uso de medios de transporte alternativos y sostenibles. ​​

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información del Instituto de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión de la periodista y un editor.



CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO