¡Pilas! Así regirá el pico y placa en Pereira este jueves 15 de febrero de 2024

La Alcaldía de Pereira ha anunciado la continuación de las medidas de pico y placa para el jueves 15 de febrero de 2024, afectando a carros particulares, motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos, como parte de su esfuerzo continuo por mejorar la movilidad y reducir la congestión vehicular en la ciudad.

Pico y placa en Pereira para el jueves 15 de febrero de 2024

Durante las franjas horarias de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m., los vehículos con placas terminadas en los números 6 y 7 no podrán circular por las zonas urbanas y suburbanas de Pereira.



Esta restricción se aplica a todas las vías exceptuando las carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión, tales como Autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, Camino El Tigre - Cerritos, Ruta Marsella - Turín, y Cruce Glorieta San Joaquín – dirección Alcalá.

Así funcionará la medida el 14 de septiembre. Foto: Alcaldía de Pereira

Restricciones para taxis



Es importante que los conductores de taxi en Pereira estén al tanto de que las normativas de pico y placa también son aplicables a ellos.



Específicamente, el jueves 15 de febrero, aquellos taxis cuyas matrículas finalicen en 0 no podrán circular, como parte de las medidas para mejorar el flujo vehicular en la ciudad.

La Alcaldía de Pereira enfatiza la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito de esta medida y recuerda a los conductores revisar la numeración de sus placas antes de salir de casa. Asimismo, invita a la población a considerar otras formas de movilización, como el transporte público, bicicletas o patines, para desplazarse por la ciudad, especialmente durante las horas de mayor restricción.



La implementación del pico y placa se revisa periódicamente para asegurar su efectividad y puede sufrir modificaciones según las necesidades de movilidad de la ciudad. La Alcaldía de Pereira se compromete a mantener informados a sus ciudadanos sobre cualquier cambio en la normativa o en los horarios de restricción.

