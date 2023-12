¡Pilas! Estas son las medidas de Pico y Placa en Pereira para el jueves 14 de diciembre

A medida que Pereira continúa fortaleciendo sus esfuerzos para mejorar la movilidad urbana y reducir el impacto ambiental, la implementación del sistema pico y placa sigue siendo un componente esencial de la estrategia de la ciudad.



Con la llegada del jueves 14 de diciembre de 2023, tanto residentes como visitantes deben estar atentos a las restricciones de tráfico que estarán vigentes.

Pico y placa Pereira para carros particulares y motos

Para los carros particulares, las restricciones del Pico y Placa se aplicarán a las placas que terminan en los números 6 y 7.



Las motocicletas, motocarros, mototriciclos y cuatrimotos no son la excepción: aquellos cuyas placas empiecen con los números 6 y 7 también deberán acatar la medida.



Las restricciones estarán en efecto durante dos franjas horarias clave: de 6 a.m. a 10 a.m. y de 4 p.m. a 8 p.m. Estos horarios han sido cuidadosamente seleccionados para abordar los periodos de mayor flujo vehicular y congestión.



Es importante destacar que las restricciones no aplican en carreteras de jurisdicción departamental nacional y bajo concesión, incluyendo rutas principales como Autopistas del Café, Ruta Condina, Desvío La Romelia - El Pollo, entre otras.

Consejos para los conductores

Se recomienda verificar el número de placa antes de planificar cualquier desplazamiento. Considerar opciones como el transporte público, la bicicleta o el carpooling puede ser una alternativa efectiva durante las horas de restricción. Mantenerse informado sobre las actualizaciones de las regulaciones del Pico y Placa, ya que pueden varia

La Alcaldía de Pereira continúa comprometida con la implementación de estrategias que promuevan una movilidad sostenible y eficiente en la ciudad. El sistema de pico y placa es un ejemplo claro de esta dedicación y los ciudadanos juegan un rol fundamental en su éxito.



Al adherirse a estas normativas, los residentes de Pereira contribuyen significativamente a crear una ciudad más habitable, organizada y respetuosa con el medio ambiente.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de la Secretaria de Movilidad de Pereira, y contó con la revisión del periodista y un editor.



